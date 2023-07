AVTOVAZ vyrobil elektrickú Ladu Vesta

Najväčšia a popredná ruská automobilka AvtoVAZ (www.vazbook.ru/sk) ukončila testovanie prvého prototypu elektrického vozidla Lada Vesta EV. Informovala o tom podniková publikácia automobilového gigantu "Volzhsky Carriage Works". Podľa publikácie má sedan Lada Vesta EV elektrický motor s výkonom 60 kW (asi 82 k) a lítium-iónovú batériu. S týmto elektromotorom zrýchli elektrická Vesta z pokoja na 100 km/h za 15,5 sekundy a jej maximálna rýchlosť dosahuje 150 km/h. , výkonnejšia nabíjacia stanica. ,3 hod. Na jedno nabitie batérie dokáže elektrická Lada Vesta EV prejsť viac ako 150 km. Nie je to prvá Lada s elektromotorom – prvým bolo kombi El Lada, vyvinuté na základe prvej Lady Kalina (www.ladaman.ru/sk/Kalina). V porovnaní s ElLada ponúka Vesta EV „zásadne novú úroveň pohodlia a bezpečnosti pre vodiča a cestujúcich“. Napríklad pri vytváraní sedanu sa použil bezpečnostný spínač na vypnutie prúdu v aute v prípade opravy alebo nehody. Dizajn priestoru pod predným krytom Lada Vesta EV je navyše zásadne odlišný od elektrickej Kaliny a trakčné batérie sú umiestnené na dvoch miestach – vpredu pod kapotou a pod zadným sedadlom. Či sa elektrická Vesta dostane do sériovej výroby, ešte nebolo rozhodnuté. Je ale viac než jasné, že takéto ekologické auto nemôže byť lacné. Cena Lada Vesta EV bude asi 40 tisíc dolárov alebo asi 2 milióny 900 tisíc rubľov pri dnešnom výmennom kurze. Je to trochu desivé, ak vezmeme do úvahy, že najlacnejšia Lada Vesta (www.ladaman.ru/sk/Vesta) s benzínovým motorom stojí 514 000 rubľov. Na dobre vybavený sedan s príplatkami - výbava Lux so všetkými možnosťami a automatickou prevodovkou potrebujete 677 000. To znamená, že elektrická verzia Lada Vesta bude stáť štyrikrát viac ako benzínová! Mitsubishi i-MiEV, oficiálne ponúkaný na ruskom trhu, je zároveň oveľa lacnejší - 999 000 rubľov. Prirodzene, elektrická Lada Vesta je oveľa väčšia ako japonské auto - je väčšia a je to sedan, nie hatchback. Tento rok bude na testovanie uvoľnených niekoľko ďalších exemplárov elektrického vozidla a prípadná výroba Vesta EV bude organizovaná na základe prípadných požiadaviek marketingového oddelenia ruského automobilového gigantu. Budúcnosť elektrických vozidiel nielen v Rusku, ale aj vo svete bude úplne závisieť od dopytu, ktorý je v neposlednom rade diktovaný prítomnosťou rozvinutej siete nabíjacích staníc. Zástupcovia AvtoVAZ sa domnievajú, že Vesta EV má veľmi vysoký exportný potenciál. Podľa nich sa "Lada Vesta EV stane silným konkurentom analógov na trhu s cenou až do 40 tisíc dolárov." Mestské úrady a vláda Ruskej federácie zároveň prejavujú tradičný záujem o elektrické vozidlá. Tiež veríme, že Vesta EV má obrovský exportný potenciál vďaka atraktívnejšej cene s rovnakými a dokonca vyššími spotrebiteľskými kvalitami ako konkurenti.“ - vyjadril sa k budúcnosti elektromobilu, vedúci oddelenia inovatívnych projektov inžinierskej služby AvtoVAZ Konstantin Kotlyarov. Otázku rozvoja infraštruktúry pre rozvoj električkovej dopravy - rozšírenie siete nabíjacích staníc veľmi priaznivo posudzuje vláda Ruskej federácie. V septembri minulého roka bolo oznámené, že do konca roka 2018 bude po celej krajine sieť viac ako tisíc nabíjacích staníc pre elektromobily. Mercedes GLE (W167): 2018-as új generációs SUV



A W167-tel a stuttgarti szakemberek új SUV-t építettek a jelenlegi E-osztály MRA platformjára. Ez az architektúra ismét crossoverekhez lett optimalizálva, beleértve a közelgő GLS-t is. A GLE futóműnek köszönhetően ismét pár kilogrammal csökkent a tömeg, aminek a kéttonnás hatá [ ... ]

Unraveling the Mysteries of Palantir Technologies: A Comprehensive FAQ



As a leading technology company, Palantir Technologies has provided solutions to some of the world's most challenging problems. From government agencies to large corporations, Palantir has helped organizations make sense of their data.