Планы по возвращению Borgward стали реальностью: первый автомобиль будет представлен на выставке IAA 2015, это только начало целой линейки моделей, о чем Borgward уже заявил во время автосалона в Женеве 3 марта 2015 года. Новый генеральный директор Borgward и бывший менеджер Daimler Ульрих Вакерс сообщил Stuttgarter Nachrichten, что Borgward начала производство. «Наш завод в Пекине готов», — сказал он. «Как моторный завод». Легендарный бренд со штаб-квартирой в Штутгарте представляет внедорожник, а точнее, кроссовер. Автомобиль был разработан в Германии и сначала выйдет на рынок Китая и других развивающихся рынков, таких как Индия и Бразилия. «Но Borgward также вернется на немецкий рынок», — сказал Вакер газете, но пока неизвестно, когда. Всего в реализации первой модели в Китае и Германии было задействовано 1000 инженеров. Когда производство начнется в 2016 году, ожидается, что общее количество сотрудников достигнет 2500 человек, из которых 150 в Штутгарте. От 2 до 3 новых моделей Borgward в год Не только проект, мы сразу представляем целый ряд моделей, Кристианом Боргвардом руководит его дед, с которым он никогда не встречался, но которым восхищался с детства, как он сам объяснил во время пресс-конференции по случаю Возвращение Боргварда. Несмотря на намерение вывести технологические инновации на передний план, Кристиан Боргвард хочет пойти по стопам Карла Ф. В. Боргварда. Для следующих моделей Borgward он объявляет, что особое внимание уделяется разработке инновационных решений в области электронной мобильности и сети («Множественное взаимодействие»). Ежегодно будет представлено от двух до трех новых автомобилей. Внук основателя компании – движущая сила За воспоминаниями стоят Кристиан Боргвард и его деловой партнер Карл Хайнц Л. Кноэс. «Перезапуск Borgward — моя детская мечта, которая теперь сбылась», — говорит Кристиан Боргвард. И продолжает: «Возможно, под влиянием примера моего дедушки я считаю, что человек может добиться всего, стоит только попросить об этом». В 2008 году он основал Borgward AG со штаб-квартирой в Люцерне. Вместе с Карлхайнцем Л. Кноэсом, бывшим руководителем пресса для грузовых автомобилей Daimler Chrysler, Боргвард готовит возрождение инновационного бренда. «Десять лет назад мы начали с планирования, и теперь мы готовы к следующему шагу. Вдохновленные ценностями и новаторским духом бренда Borgward и с твердой решимостью добиться успеха, мы откроем новую главу в истории нашей компании», — сказал Карлхайнц Кноэс. Руководителем дизайна станет экс-дизайнер Saab Эйнар Хараиде Эйнар Хараиде будет отвечать за дизайн новых моделей Borgward. Норвежец прославился как главный конструктор Saab, а также, среди прочих, работал в Volvo, Rolls-Royce Marine и Cisco. 55-летний промышленный дизайнер объясняет свою философию следующим образом: «Мы должны опережать наших клиентов и знать культурную и социальную среду, в которой будет позиционироваться автомобиль. Когда мы делаем это, мы можем разрабатывать продукты, которые с их инновационные решения приносят реальную добавленную стоимость, и, таким образом, теперь можно получить ответы на вопросы, которые наши клиенты будут задавать себе только в будущем. Компания Borgward была известна тем, что привносила инновации в каждый автомобиль, и именно в этом заключается наша концепция». Технический пионер Карл Ф. Боргвард Место и год возвращения были выбраны очень удачно – в год 125-летия со дня рождения основателя компании Карла Фридриха Вильгельма Боргварда. Он родился 10 ноября 1890 года в Альтоне и вырос в обычной семье с 12 братьями и сестрами. С Hansa 1500 в 1949 году Карл Ф. Боргвард представил в Женеве свою первую послевоенную конструкцию, за ней последовали автомобили-мечты послевоенного периода Isabella, Arabella и P100. В своих конструкциях Borgward всегда был прогрессивным, так как P100, «Большой Borgward», был первым европейским автомобилем с пневматической подвеской. Этот высококлассный автомобиль устанавливает новые стандарты комфорта и удобства вождения. Но P100, представленный в 1959 году, не смог предотвратить неизбежное. Со своей неудачной модельной политикой и дорогой разработкой Arabella компания зашла в тупик. В 1961 году Боргвард вынужден объявить себя банкротом. Об обстоятельствах банкротства ходят легенды, дело в том, что кончина автомобильной и моторостроительной компании Carl F.V. Borgward в то время был крупнейшим корпоративным банкротом в Германии. В то время более 20 000 сотрудников потеряли работу. Unraveling the Mysteries of Palantir Technologies: A Comprehensive FAQ



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