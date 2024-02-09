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|Гражданство Болгарии: преимущества, основания для получения
|Петък, 09 Февруари 2024г. 14:28ч.
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Интересует получение гражданства Болгарии? Компания “Либертин” оказывает услуги по оформлению виз, ВНЖ и паспортов других государств на выгодных условиях.
Болгария привлекает многих иностранных граждан. Резидентство данного государства открывает большие возможности. Получить гражданство Болгарии можно при наличии родственников, по праву рождения в стране, после вступления в брак с резидентами и другими способами. Прежде чем подавать бумаги на паспорт европейского государства, стоит рассмотреть плюсы и особенности получения нового статуса.
Преимущества
Получение паспорта Болгарии иностранными подданными имеет немало преимуществ. К ним относятся:
Основания для получения
Оформление статуса гражданина возможно только при наличии оснований. К ним относятся:
Получение нового статуса следует начинать с консультации с экспертом по миграции. После этого можно приступать к сбору бумаг. Их может подать на рассмотрение юрист или сам гражданин. После того как лицо получает новый статус, ему автоматически изготавливают и выдают комплект болгарских документов.
Получение болгарского паспорта дает много новых возможностей и плюсов иностранцам. Чтобы ускорить процедуру и упростить себе задачу, можно обратиться за помощью специалистов. Они помогут правильно собрать бумаги и оформить заявление и быстро получить новый статус.