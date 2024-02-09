Гражданство Болгарии: преимущества, основания для получения

Интересует получение гражданства Болгарии? Компания “Либертин” оказывает услуги по оформлению виз, ВНЖ и паспортов других государств на выгодных условиях. Болгария привлекает многих иностранных граждан. Резидентство данного государства открывает большие возможности. Получить гражданство Болгарии можно при наличии родственников, по праву рождения в стране, после вступления в брак с резидентами и другими способами. Прежде чем подавать бумаги на паспорт европейского государства, стоит рассмотреть плюсы и особенности получения нового статуса. Преимущества Получение паспорта Болгарии иностранными подданными имеет немало преимуществ. К ним относятся: возможность въезда на территорию более 170 разных стран в безвизовом режиме;

доступ к услугам европейских банков;

возможность неограниченное время проживать в любом городе ЕС;

возможность обучаться в европейских ВУЗах на льготных условиях;

доступ к медицинскому обслуживанию в странах ЕС;

возможность официального трудоустройства без дополнительных разрешительных документов на территории ЕС;

основание для ведения бизнеса на территории ЕС без оплаты таможенных пошлин за ввоз и вывоз товаров. Основания для получения Оформление статуса гражданина возможно только при наличии оснований. К ним относятся: Натурализация. Способ предусматривает длительное проживание на территории страны. При этом заявитель должен быть старше 18 лет, иметь ВНЖ, официально работать и иметь стабильный доход, владеть языком. Инвестиции. С февраля 2022 года данное основание официально отменено правительством. Однако иностранцы могут вложить деньги в развитие страны, получить статус ПМЖ. В дальнейшем можно будет в упрощенном порядке оформить паспорт. Репатриация. Данный метод подходит тем иностранцам, которые этнически принадлежат народу Болгарии. Миграционные компании в данном случае могут помочь с восстановлением всех необходимых документов в случае их утраты. Получение нового статуса следует начинать с консультации с экспертом по миграции. После этого можно приступать к сбору бумаг. Их может подать на рассмотрение юрист или сам гражданин. После того как лицо получает новый статус, ему автоматически изготавливают и выдают комплект болгарских документов. Получение болгарского паспорта дает много новых возможностей и плюсов иностранцам. Чтобы ускорить процедуру и упростить себе задачу, можно обратиться за помощью специалистов. Они помогут правильно собрать бумаги и оформить заявление и быстро получить новый статус. Этапы анализа и оптимизации и их важность



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