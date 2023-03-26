Имплантация переднего зуба: стоимость в клинике БИЭМ

Почему когда требуется имплантация переднего зуба: стоимость за план проведения лечения озвучивается стоматологом во время консультации? Имплантация переднего зуба: стоимость проведения операции озвучивается врачом после получения консультации и проведения дополнительных медицинских мероприятий. Опытный врач никогда не станет озвучивать цену заранее, так как итоговая стоимость – это сугубо индивидуальный процесс, и он зависит от множества дополнительных нюансов. Имплантация переднего зуба: стоимость Когда требуется имплантация переднего зуба, стоимость операции чаще всего выше, чем восстановление утраченного бокового зуба. Разница в цене объясняется тем фактором, что качество материала, из которого изготавливается конструкция на порядок выше используемого для имплантов в другой области челюсти. Материал используемый для имплантов переднего зуба должен иметь повышенный процент приживаемости в то время, как импланты устанавливаемые в других местах на челюсти должны быть более прочными и иметь более естественный вид. Стоимость проведения имплантации передних зубов формируется из таких факторов, как: Количество восстанавливаемых зубных единиц;

Какой метод имплантации будет использоваться;

Нужно ли пациенту исправлять прикус, а это необходимость в дополнительных обследованиях;

Нужно ли пациенту наращивать костную массу и проводить временное протезирование;

Нуждается ли пациент в дополнительных медицинских манипуляциях: удаление зуба, синус-лифтинг, гингивопластика. О том, как проводится имплантация передних зубов и в какую стоимость это обойдётся пациенту, можно узнать на страничке медицинского центра БИЭМ https://bostoninst-clinic.ru/spb/uslugi/implantacziya-perednih-zubov/. Плюсы имплантации передних зубов в БИЭМ Положительные моменты восстановления передних зубов в Бостонском Институте Эстетической Медицины в Санкт-Петербурге: Помощь в полном восстановлении жевательной функции зубочелюстного аппарата;

Пациент может увидеть конечный результат еще до проведения установки конструкции, за счёт использования 3D-моделирования;

Чтобы определить правильную окклюзию, применяются методы нейромышечной стоматологии;

В клинике применяются современные методы для проведения имплантации зубов;

В лечении применяются импланты производства Nobel Biocare и Zimmer Biomet , которые относятся к разряду премиум-класс;

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