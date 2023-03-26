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|Имплантация переднего зуба: стоимость в клинике БИЭМ
|Неделя, 26 Март 2023г. 15:56ч.
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Почему когда требуется имплантация переднего зуба: стоимость за план проведения лечения озвучивается стоматологом во время консультации?
Имплантация переднего зуба: стоимость проведения операции озвучивается врачом после получения консультации и проведения дополнительных медицинских мероприятий. Опытный врач никогда не станет озвучивать цену заранее, так как итоговая стоимость – это сугубо индивидуальный процесс, и он зависит от множества дополнительных нюансов.
Имплантация переднего зуба: стоимость
Когда требуется имплантация переднего зуба, стоимость операции чаще всего выше, чем восстановление утраченного бокового зуба. Разница в цене объясняется тем фактором, что качество материала, из которого изготавливается конструкция на порядок выше используемого для имплантов в другой области челюсти.
Материал используемый для имплантов переднего зуба должен иметь повышенный процент приживаемости в то время, как импланты устанавливаемые в других местах на челюсти должны быть более прочными и иметь более естественный вид.
Стоимость проведения имплантации передних зубов формируется из таких факторов, как:
О том, как проводится имплантация передних зубов и в какую стоимость это обойдётся пациенту, можно узнать на страничке медицинского центра БИЭМ https://bostoninst-clinic.ru/spb/uslugi/implantacziya-perednih-zubov/.
Плюсы имплантации передних зубов в БИЭМ
Положительные моменты восстановления передних зубов в Бостонском Институте Эстетической Медицины в Санкт-Петербурге:
Узнать подробности проведения имплантации зубов в БИЭМ или для записи на консультацию, достаточно посетить официальный сайт компании и выбрать удобный способ для связи.