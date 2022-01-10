Как развлечь ребенка или где купить интересные настольные игры для детей

Современные дети не испытывают недостатка в развлечениях. Компьютерные игры, мультфильмы, разнообразные игрушки не дают скучать. Однако помимо этого есть еще один способ не только развлечь ребенка, но и научить его чему-то новому — сыграть в интересную настольную игру. Не знаете где купить настольные игры? Предлагаем познакомиться с ассортиментом интернет-магазина Blaster (Киев). В каталоге представлены тысячи настолок для взрослых и детей.

Покупатели могут подобрать игру в соответствии с возрастом, темпераментом и увлечениями ребенка. Если выбор окажется удачным, малыш получит удовольствие от процесса и разовьет полезные навыки. В зависимости от правил и сюжета, настолки могут способствовать развитию логики, памяти, коммуникабельности, усидчивости. Они знакомят с окружающим миром и способствуют подготовке к школе — учат устному счету, алфавиту, чтению.

Классификация детских настольных игр

В зависимости от направленности детские настолки можно разделить на игры:

способствующие развитию интеллекта;

тренирующие память, выдержку и терпение;

позволяющие «прокачать» скорость реакции.

Игры, которые развивают интеллект, требуют концентрации и тренируют мышление. Для победы участники учатся заранее продумывать стратегию. Популярными играми в этой категории считаются IQ Xoxo, «Прогеры», «Колонизаторы Junior» и «Ticket to Ride Junior: Европа».

Хотите купить недорогие настольные игры для тренировки внимания и памяти? Рекомендуем обратить внимание на «Кругозорник», «Этажики», «Скоростные цвета».

Если же ребенка привлекают простые, быстрые игры на удачу и скорость реакции, отличным выбором станут «Зеленая корова», «Хвать-хвать», «Доббль». Помимо простых правил и яркого оформления детских игр, еще одно их преимущество — доступная цена.

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