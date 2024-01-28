Креативный особняк на знаменитом курорте

Хотим рассказать нашим, постоянным читателям о стильных удобных особняках, которые были возведены бизнесменом, родом из этих мест, Songkran Issara. А расположились они на одном из роскошных курортов Sri Panwa, на западе приятного островка Phuket. Этот клочок земли не большой, почти полностью покрыт густыми джунглями, его площадь составляет чуть больше 500 квадратов. Здесь полюбоваться красивым ярким цветочным садом, где растут более 20 тысяч видов орхидей, летает много бабочек, ярких попугаев. Также именно в этой местности находится известный во всем мире аквариум и самый огромный зоопарк. Соединяется остров с континентом посредством моста-дамбы размерами в сто метров. На сегодня самым популярным во всем мире считается отдых на тайских виллах.

В первую очередь это ультрасовременные с инновационным кондиционированием строения с набором помещений, которые свойственны для большинства жилищ в Грузии. Они оснащены всей необходимой для комфортной жизни техникой, но при этом тайский колорит в оформлении неизменен.

Он подразумевает под собой минимум предметов мебели, в обустройстве присутствует большое количество натуральной древесины, оригинальных моделей обстановки и мягким светом осветительных приборов.

Благодаря курортной архитектуре этих мест и особенностям природы возводить здания из бетона нет необходимости. Этажи и перекрытия созданы из прочных пород дерева. Чаще всего здесь можно встретить тик из Южной Азии. Его еще моряки считали одним из самых прочных, стойких к жаркой погоде тропиков и соленой воде. У него просто необъяснимая смоляная пропитка, которая помогает оберегать ее на долгие годы неизменной.

Этим материалом выстлан пол в жилище, но в этом строении и стены и потолок также оформлены ним. Из тикового дерева специальной обработки сделана вся мебель с оригинальным рисунком, идеально подходящим для внутреннего убранства. Огромных размеров кровати с боковыми колоннами, они считаются традиционным предметом в тайских домах, именно они занимают основную площадь комнаты. Также в этих комнатах можно встретить шкафы на три секции с неординарной резьбой. Также хочется сказать, что в нижней части есть несколько выдвижных ящиков, а в верхней отделение для одежды.

Но вот европейских столиков в этом интерьере вы не встретите, здесь стоят азиатские столики для чаепития. Диваны оригинальной формы стоят один напротив другого. Также тут можно увидеть большое количество натуральных подушек с высоким художественным рисунком, циновки и занавески из тяжелой ткани с шикарной росписью. На террасе оборудован просторный бассейн, это еще одна отличительная черта, совсем не похожая на те строения, что мы привыкли видеть на территории Европы, Америки или Африки. В этой местности они намного больше. Предметы мебели на террасе из тика, они легкие, так как опорные элементы выполнены из бамбука, а все остальные части из ротанга – так называют корни водного геацинта. Их еще несколько веков назад просто выбрасывали, так как считали сорняком. Однако по прошествии времени стало понятно, что эти корневища пригодны для плетения, их можно сравнить с лозой, они очень фактурны и служат долгий срок службы. Именно этот материал совсем недавно стал пользоваться популярностью в Таиланде. Но в убранстве этого строения можно заметить и большое количество древесины импортированной в страну. В тех местах , где конструкциям нужна особая прочность балки из тика заменяют деревом из Африки – ироко, которое еще очень часто называют африканским дубом или тиком. Его свойства очень схожи со свойствами бетона, что делает его таким популярным в строительстве. Статья подготовлена Лентехский муниципалитет Этапы анализа и оптимизации и их важность



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