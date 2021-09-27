Последние новости Кыргызстана и мира

Если вы хотите получать объективные новости Кыргызстана и мира, то вам стоит посещать информационный портал manas.news. Здесь работают непредвзятые журналисты, которые не получают деньги от заинтересованных лиц, а работают на благо жителей своей республик Сегодня многие информационные каналы, интернет-издания, телевидение и другие СМИ преподносят читателям новости с субъективной оценкой. Это связано с тем, что они получают финансирование от государства или бизнес-структур, поэтому редакционная политика выверяется в соответствии с идеологией госадминистрации или конкретной компании. Если вы хотите получать объективные новости Кыргызстана и мира, то вам стоит посещать информационный портал Manas.news. Здесь работают непредвзятые журналисты, которые не получают деньги от заинтересованных лиц, а работают на благо жителей своей республики. По этой причине они пишут обо всем без цензуры, чтобы читатели смогли составить свое собственное мнение о происходящем. Последние новости Кыргызстана 22 сентября в Джалал-Абадской области было зафиксировано землетрясение с магнитудой в 3,5 балла. Толчки были зафиксированы в нескольких населенных пунктах. К счастью, оттуда не поступило никакой информации о повреждениях и человеческих жертвах. В Кыргызстане продолжают расти цены на бензин. Обычно стоимость топлива всегда была ниже, чем в России. Однако в последние дни произошел скачок, после которого бензин в республике стал стоить дороже, чем в соседней стране. Эксперты связывают это с тем, что объем поставок из России не увеличивается несмотря на повышенный спрос. Кроме того, РФ с сентября стала поставлять топливо с применением таможенной пошлины, что станет фактором к дополнительному увеличению цены на все категории бензина. Мировые новости Корреспонденты новостного портала manas . news следят не только за тем, что происходит в родной республике и ее городах, но также и за мировыми событиями. Последние мировые новости таковы: в Судане предотвратили государственный переворот, который хотели совершить местные экстремисты;

ДНР и ЛНР готовятся к созданию единой таможенной зоны;

Власти Афганистана заявили о необходимости создать равные условия для мужчин и женщин в сфере образования;

Вашингтон и Лондон готовы восстановить дипломатические отношения с Афганистаном, у власти которого сейчас находятся талибы. Итак, если вы хотите получать не оценочные суждения, а констатацию фактов о тех событиях, которые происходят в Кыргызстане или мире, то лучшим источником объективной информации для вас станет портал Manas.news. Здесь работают профессиональные журналисты, которые выступают за непредвзятость СМИ и честность с читателями. Красочная печать на МДФ плитах



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