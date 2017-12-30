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Расчетно-кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей в Банк Тинькофф
Събота, 30 Декември 2017г. 01:43ч.

Расчетно-кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей в Банк Тинькофф

Данная статья рассказывает о положительных сторонах расчётно-кассового обслуживания индивидуальных предпринимателей в Банк Тинькофф. Описываются этапы открытия счёта.

Сегодня оформление рко является самым простым инструментом проведения операций по расчётам с партнёрами, заказчиками, а также для проведения закрытия задолженностей по налоговым сборам. Данная банковская услуга предоставляется как индивидуальным предпринимателям, так и юридическим лицам. Клиенты могут воспользоваться большим ассортиментом предлагаемых услуг для проведения банковских операций.

Такая услуга, как РКО в Тинькофф даёт возможность малому бизнесу быстро и безопасно проводить финансовые операции. Ведь преуспевание в бизнесе зачастую зависит от своевременного платежа.

Порядок открытия счёта

Для РКО для ИП необходимо открыть банковский расчётный счёт. Для этого индивидуальному предпринимателю нужно:

  • зайти на официальный сайт банка и заполнить форму заявки;
  • предоставить копии минимального пакета документов;
  • подписать договор с уполномоченным банка;
  • для регистрации войти в онлайн кабинет через смс;
  • активация счёта проводится во время первой авторизации клиента.

После прохождения всех этих пунктов клиент получает недорогую, хорошо себя зарекомендовавшую и удобную систему для ведения финансовых операций.

Управление кабинетом достаточно простое и интуитивно понятное. Для этого необходимо просто иметь устройство, при помощи которого можно выйти в интернет и посетить свой онлайн кабинет. Если возникнут вопросы, специалист подробно ответит на них в любое время.

Предлагаемая услуга

Предлагаемая услуга даёт возможность индивидуальным предпринимателям эффективно распоряжаться своими финансами. Предложение даёт такие преимущества:

  • межбанковские расчёты по Москве до девяти вечера;
  • внутрибанковские переводы и расчёты, круглые сутки и семь дней в неделю;
  • зачисление процентов на остаток по счёту;
  • свободно вкладывать и снимать наличность;
  • каждому клиенту персональный менеджер;
  • наилучший интернет и мобильный банк.

Данное предложение поможет в управлении финансами как новичкам в бизнесе, так и специалистам имеющим опыт. Клиенты получают превосходные условия обслуживания расчётного счёта, включающие минимальную стоимость операционных услуг.

Предоставляются максимально выгодные тарифы на проведение расчётов, стабильный доход на остаток денежных средств и комплекс дополнительных услуг, которые увеличивают деловые возможности и повышают удобство управления финансами.

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