Добавете безплатно своя сайт в българската класация Страна Топ 100 и му подсигурете допълнителен трафик и посещения.
В новинарските рубрикиВ момента има 58 посетителя в сайта
|Рекомендации для безопасности частных домов
|Неделя, 06 Февруари 2022г. 12:18ч.
|
Главным критерием безопасности дома можно назвать сознательное отношение его жильцов к ее правилам.
Однако, безопасность каждого дома состоит из нескольких факторов: это состояние электрических приборов, печей и отопительных приборов, качество электропроводки, исправность конструкций здания, доступность путей эвакуации.
Призываем всех, кто постоянно или временно проживает в частных домах придерживаться следующих рекомендаций:
Дорожные пути должны быть свободными. Владельцам автомобилей следует парковаться так, чтобы не затруднять проезд пожарной машины (и других экстренных служб);
если газоснабжение дома организовано от газобалонных установок, редукторы для газовых баллонов и баллоны со сжиженным газом следует хранить на промежуточном складе газовых баллонов, расположенном на территории общего пользования. Хранение баллонов на садовых (дачных) участках не допускается;
собственниками индивидуальных жилых домов должно обеспечиваться наличие на участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя;
запрещается на территориях, прилегающих к жилым домам, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. Запрещается устраивать на участке свалки горючих отходов;
у вас при себе обязательно должно быть средство для связи — мобильный или стационарный телефон для вызова экстренных служб;
установите в доме пожарный извещатель, если у вас его ещё нет.