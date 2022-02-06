Рекомендации для безопасности частных домов

Главным критерием безопасности дома можно назвать сознательное отношение его жильцов к ее правилам.

Однако, безопасность каждого дома состоит из нескольких факторов: это состояние электрических приборов, печей и отопительных приборов, качество электропроводки, исправность конструкций здания, доступность путей эвакуации.

Призываем всех, кто постоянно или временно проживает в частных домах придерживаться следующих рекомендаций:

Дорожные пути должны быть свободными. Владельцам автомобилей следует парковаться так, чтобы не затруднять проезд пожарной машины (и других экстренных служб);

если газоснабжение дома организовано от газобалонных установок, редукторы для газовых баллонов и баллоны со сжиженным газом следует хранить на промежуточном складе газовых баллонов, расположенном на территории общего пользования. Хранение баллонов на садовых (дачных) участках не допускается;

собственниками индивидуальных жилых домов должно обеспечиваться наличие на участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя;

запрещается на территориях, прилегающих к жилым домам, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. Запрещается устраивать на участке свалки горючих отходов;

у вас при себе обязательно должно быть средство для связи — мобильный или стационарный телефон для вызова экстренных служб;

установите в доме пожарный извещатель, если у вас его ещё нет.