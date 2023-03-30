Услуги таможенных юристов в Санкт-Петербурге

В каких ситуациях нужны услуги таможенных юристов? Какие вопросы способны решить юристы по таможенному праву? Виды услуг, предоставляемых таможенными юристами. В какую юридическую компанию можно обратиться за получением грамотной защиты и поддержки? Таможенное законодательство является крайне противоречивой юридической областью, в которой помогут разобраться грамотные услуги таможенных юристов. Которые способны в кратчайшие сроки оценить степень тяжести спора и возможные риски. Чаще всего, причиной возникновения спора являются ошибки, допущенные при составлении таможенной документации, при этом не важной какой из сторон они были допущены. Любая ошибка, даже со стороны таможенной организации, может стать главной причиной незаконного дополнительного начисления денежных взносов. Такие действия способны привести к повышению стоимости продукции, которую собираются вывезти из ввезти на территорию другого государства. Рост стоимости, в свою очередь, приводит к снижению конкурентоспособности продукции на рынке. А длительные задержки оформления документации на таможне способны и вовсе подвергнуть под угрозу закрытия компании. При возникновении любой из вышеперечисленных проблем, не стоит затягивать ситуацию и усугублять конфликт, а лучше обратиться за помощью к опытным юристам по таможенному праву. Услуги юристов по таможенному праву Основные виды услуг, которые предоставляет юрист по таможенному праву: Проведение консультаций по таможенному праву в письменной или устной форме;

Помощь в оформлении нужного пакета документации;

Участие и защита доверителя во время судебных разбирательств;

Помощь в сборе доказательной базы;

Составление и проверка документации на ВЭД;

Грамотное оформление искового заявления;

Переговоры с зарубежными партнёрами на их родном языке;

Юридическое сопровождение международного бизнеса;

Помощь в снятии ареста с продукции;

Представление интересов клиента в таможенных инстанциях;

Снижение таможенных и налоговых взносов;

Оспаривание действий таможенников;

Взыскание потерь, связанных с утратой товара при прохождении таможни по вине таможенных сотрудников;

Возврат таможенных взносов;

Оптимизация таможенной стоимости продукции. Больше сведений об оказываемых услугах юристов по таможенному праву можно узнать на компании BonteQ. Опытный юрист по таможенному праву BonteQ Consulting предоставляет услуги таможенных юристов для решения спорных ситуаций возникших в сфере ВЭД. Благодаря большому опыту сотрудников компании BonteQ, доверитель может рассчитывать на оказание грамотной помощи и поддержки в области международного законодательного права. Чтобы уточнить актуальную информацию о предоставляемых услугах и проводимых консультациях, нужно связаться с консультантом BonteQ Consulting любым доступным для клиента способом. Также можно задать волнующий вопрос в группах компании, созданных в популярных социальных сетях или на официальном сайте агентства. Услуги таможенных юристов в Санкт-Петербурге



В каких ситуациях нужны услуги таможенных юристов? Какие вопросы способны решить юристы по таможенному праву? Виды услуг, предоставляемых таможенными юристами. В [ ... ]

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