Киноекип търси автентична соц атмосфера

Възможността едно жилищно пространство да бъде преобразувано в сцена, което озарява екрани, представлява уникална възможност за запазване на културното наследство. В контекста на предстоящо кинопроизводство, търсенето на автентична, неподправена атмосфера от миналия век е ключово изискване. Създаването на епохална реалност изисква локация, която не само да отговаря на структурни параметри, но и да носи видимия отпечатък на времето. Киноекипът работи по разработка на нова филмова продукция, чието действие е в периода на 1980-те години. За успешно възпроизвеждане на тази епоха, се изисква намирането на жилищна локация в град София, която капсулира духа на соц периода. Техническите изисквания за имота са детайлни и трябва да бъдат спазени стриктно. Идеалният избор е тристаен апартамент, намиращ се в панелна строителна конструкция. От ключово значение е етажът: заради тежестта на професионалната кинотехника, локацията трябва да бъде на нисък етаж – партер, първи или максимум втори етаж. Освен това, обзавеждането е критично за цялостната естетика. Търсим мебели, които са характерни за епохата – секции, мокети, тапети, емблематични декоративни килими по стените и ретро електроустройства. Необходимо е и наличието на баня, която със сигурност да разполага с класическа вана. Визуалният референтен стил, който скаутът ни ръководи, е насочен към съвременното, но запазено от времето, „социалистическо“ пространство. В всекидневната и спалнята трябва да се усеща тежкият, класически уют, изразена чрез лакирани дървени секции, характерни шарени килими и ретро елементи като касетофони. Кухненската зона трябва да възпроизведе атмосферата на епохата: бели шкафове, грите от предишни десетилетия, а декоративните аксесоари – посуда и кърпи – трябва да потвърждават тази епохална палитра. В банята, освен ваната, търсим елементи като типични соц плочки, мозаичен под и класически мивки. Необходимо е да се запази не само общият вид, но и специфичният, познат от всички, детайл. Важно е да се подчертае, че фокусът на търсенето е върху чист, автентичен и обикновен социалистически реализъм. Следователно, всякакви модернизации, съвременни ремонтни интервенции или елементи, които насочват към буржоазен, прекалено луксозен стил, са изключени от обмислите ни. Целта е запазване на епохалната несъвършенственост. За собствениците на имоти, които отговарят на тези строги критерии, предлагаме условия, които надминават стандартните пазарни практики. Участството в този проект е изключително изгодно. Предлагаме атрактивно и конкурентно заплащане за периода на краткосрочен наем. Освен икономическите предимства, е гарантирана пълна юридическа сигурност, включително професионален договор и застраховка както на имота, така и на съдържанието му. Освен това, екипът се ангажира с гарантирано възстановяване на локацията до състояние, което е равно или по-добро от първоначалното. Тъй като снимките ще бъдат заснемане в рамките на кратък период към края на лятото, заинтересованите страни се молят да не оставят тези ретро съкровища да замръзват в праха. Превърнете ги в част от голямо киноизкуство. Всички собственици, чиито жилища отговарят на изчерпателните изисквания – от старите ключове до шарените килими – се молят да се свържат с нас. Моля, изпратете ни детайлна информация, заедно с фотографии на всеки отделен елемент: всекидневна, спалня, кухня и баня. За подаване на запитване, моля, използвайте корпоративните канали за комуникация, за да бъде гарантирана пълната видимост на Вашето предложение. Очакваме с нетърпение Вашите снимки и детайли. Подробности Колко струва поддръжката на уеб сайт и защо е важна за вашия бизнес



Много компании инвестират сериозно в изработка на сайт, но често подценяват следващата стъпка, поддръжката. Истината е, че сайтът не е еднократен проект, а жив инс [ ... ]

Современный процесс поиска работы в США



В контексте поиска возможности трудоустройства за пределами собственной юрисдикции, а в частности, на рынке труда Соединенных Штатов Америки, процесс поиска рабо [ ... ]

Следваща >