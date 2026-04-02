Пазарът на недвижими имоти в Слънчев бряг 4.0 out of 5 based on 1 votes. Пазарът на недвижими имоти в Слънчев бряг през 2026 г. продължава да бъде изключително динамичен. Търсенето се измества от чисто ваканционни имоти към такива, подходящи за целогодишно ползване или висококачествени инвестиционни проекти. Основни типове имоти за продажба Апартаменти: Студиа и двустайни : Най-масовият сегмент. Цените варират широко в зависимост от близостта до плажа, годината на строителство и удобствата в комплекса (басейни, охрана, спа зони).

: Най-масовият сегмент. Цените варират широко в зависимост от близостта до плажа, годината на строителство и удобствата в комплекса (басейни, охрана, спа зони). Мезонети и тристайни : Подходящи за по-големи семейства или за целогодишно ползване.

: Подходящи за по-големи семейства или за целогодишно ползване. Локация: Търсете имоти в по-тихите зони (често наричани „западна част“ или близо до Кошарица), ако търсите спокойствие, или близо до „Какао бийч“ / първа линия, ако предпочитате активния нощен живот и лесния достъп до плажа. Къщи и вили: Предлагат се както в самия курорт (основно във вилни зони като „Зора“), така и в съседни населени места като Кошарица, които предлагат повече зеленина, морска панорама и по-големи парцели. Ето какво е важно да знаете за различните типове обекти в района в момента: 1. Апартаменти: От студиа до луксозни пентхауси Цените варират значително в зависимост от близостта до морето и екстрите на комплекса: Студиа : Могат да се намерят от €35,000 (в по-стари сгради или по-далеч от плажа) до над €85,000 в 5-звездни комплекси като *Royal Beach Barcelo*.

: Могат да се намерят от €35,000 (в по-стари сгради или по-далеч от плажа) до над €85,000 в 5-звездни комплекси като *Royal Beach Barcelo*. Двустайни апартаменти : Средният ценови диапазон е между €65,000 и €110,000. Тези на първа линия (например в *Majestic

: Средният ценови диапазон е между €65,000 и €110,000. Тези на първа линия (например в *Majestic или *Golden Rainbow*) често надхвърлят €140,000.

Тристайни и мезонети: Търсени са от семейства за по-дълъг престой. Цените започват от около €100,000 и достигат €250,000+ за луксозни имоти с морска панорама. 2. Къщи и вили В самия център на комплекса къщите са рядкост. Повечето предложения за къщи и апартаменти за продажба Слънчев бряг са съсредоточени в две зони: Вилна зона „Зора“: Намира се в северната част на курорта. Тук се предлагат луксозни многоетажни къщи с цени от €500,000 до над €900,000.

Кошарица и вилните зони над курорта: Само на 2–4 км от плажа можете да намерите самостоятелни къщи или къщи в затворени комплекси (като *Eden Park

или *Imperial Heights*) на цени между €180,000 и €350,000. 3. Парцели Инвестиционната земя в Слънчев бряг е силно ограничена: За жилищно строителство: Малки парцели (около 400–600 кв.м) за къщи в района на запад от главния път се предлагат за около €45,000 – €90,000.

Големи инвестиционни терени: Парцели от 1.5 до 3 дка с виза за строеж и комуникации близо до брега могат да достигнат цени от €700,000+. Актуално от Oazisrealty (ОАЗИС) Агенцията в момента промотира активно новия проект Soho Twin House в сърцето на Слънчев бряг. Статус : Строителството започва през пролетта на 2026 г. с план за завършване до 3 години.

: Строителството започва през пролетта на 2026 г. с план за завършване до 3 години. Цени : Около €1,800 – €1,900 на кв.м, като се предлагат гъвкави схеми на плащане (с отстъпки при по-висока първоначална вноска).

: Около €1,800 – €1,900 на кв.м, като се предлагат гъвкави схеми на плащане (с отстъпки при по-висока първоначална вноска). Локация: Около 500 метра от плажа, в тихата част на курорта. На какво да обърнете внимание: Такса поддръжка : В Слънчев бряг тя е стандарт (обикновено между €10 и €15 на кв.м годишно). Проверете дали имотът е „без такса“, ако търсите по-ниски разходи.

: В Слънчев бряг тя е стандарт (обикновено между €10 и €15 на кв.м годишно). Проверете дали имотът е „без такса“, ако търсите по-ниски разходи. Битов ток : Уверете се, че апартаментът е с индивидуални партиди за ток (на битови тарифи), което е ключово за целогодишно живеене.

: Уверете се, че апартаментът е с индивидуални партиди за ток (на битови тарифи), което е ключово за целогодишно живеене. Акт 16: Винаги изисквайте документ за въвеждане в експлоатация, за да избегнете проблеми с препродажба или ипотекиране. Влияние на туризма и инфраструктурата Устойчив туризъм : Курортът се подготвя активно за силен летен сезон 2026 г., като се фокусът е върху устойчиви политики, добра авиосвързаност и ранно планиране на полетите. Наличието на плажове със „Син флаг“ повишава привлекателността на района и стойността на имотите в околността.

: Курортът се подготвя активно за силен летен сезон 2026 г., като се фокусът е върху устойчиви политики, добра авиосвързаност и ранно планиране на полетите. Наличието на плажове със „Син флаг" повишава привлекателността на района и стойността на имотите в околността. Подобрена инфраструктура: Ремонтът на пистата на летище Бургас (завършен през април) позволява нормално възстановяване на полетите и очакван ръст на туристите. Заключение Пазарът в Слънчев бряг през 2026 г. не е „прегрят", а по-скоро селективен. За купувачите това означава по-нисък риск от резки корекции, но и необходимост от внимателно проучване, особено по отношение на качеството на строителството, таксата поддръжка и реалната ликвидност на имота при евентуална препродажба.



