Премиум защита и зареждане за вашия смартфон: PanzerGlass, Care by PanzerGlass, Empower by PanzerGlass и ttec

|Събота, 06 Декември 2025г. 12:45ч.
PanzerGlass е една от най-разпознаваемите марки за защитни стъкла в света. Протекторите им се отличават с:
Технологията им за закаляване прави стъклото многократно по-здраво от стандартните протектори, което го прави идеално решение за хора, които искат дълготрайна защита.
Care by PanzerGlass – устойчиви, екологични и красиви кейсове
Линията Care by PanzerGlass, предлагана от phoneplay.bg, комбинира дизайн, гъвкавост и екологично производство. Кейсовете са:
Care предлага идеален баланс между стил и защита. Те са подходящи за хора, които искат качествен кейс без излишна грубост или тежест.
Empower by PanzerGlass – модерно зареждане и пълна безопасност
Серията Empower by PanzerGlass е фокусирана върху аксесоари за зареждане:
Всички продукти са изключително издръжливи и преминават през строги тестове за безопасност, което ги прави подходящи за хора, които търсят надеждно зареждане без риск от прегряване.
⚡ ttec – смарт аксесоари на достъпни цени
Ttec е марка, популярна с доброто съотношение между качество и цена. В каталога им ще откриете:
Ttec се отличава с модерни технологии, бързо зареждане и здрави материали, което ги прави идеален избор за ежедневно използване.
Къде да намерите тези продукти в България?
