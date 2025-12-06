Български Русский English Hungarian Romanian Slovak Turkish
Премиум защита и зареждане за вашия смартфон: PanzerGlass, Care by PanzerGlass, Empower by PanzerGlass и ttec
PanzerGlass – златният стандарт при протекторите

PanzerGlass е една от най-разпознаваемите марки за защитни стъкла в света. Протекторите им се отличават с:

  • висока устойчивост на надраскване и удар
  • 100% прозрачност без загуба на качество на картината
  • антибактериална повърхност
  • перфектно прилепване към дисплея

Технологията им за закаляване прави стъклото многократно по-здраво от стандартните протектори, което го прави идеално решение за хора, които искат дълготрайна защита.

Care by PanzerGlass – устойчиви, екологични и красиви кейсове

Линията Care by PanzerGlass, предлагана от phoneplay.bg, комбинира дизайн, гъвкавост и екологично производство. Кейсовете са:

  • изработени от рециклирани материали
  • със специална антибактериална обработка
  • удароустойчиви при падане
  • с тънък и удобен профил

Care предлага идеален баланс между стил и защита. Те са подходящи за хора, които искат качествен кейс без излишна грубост или тежест.

Empower by PanzerGlass – модерно зареждане и пълна безопасност

Серията Empower by PanzerGlass е фокусирана върху аксесоари за зареждане:

  • кабели с подсилена оплетка
  • бързи зарядни устройства
  • висококачествени адаптери
  • стабилни и безопасни решения за ежедневно зареждане

Всички продукти са изключително издръжливи и преминават през строги тестове за безопасност, което ги прави подходящи за хора, които търсят надеждно зареждане без риск от прегряване.

⚡ ttec – смарт аксесоари на достъпни цени

Ttec е марка, популярна с доброто съотношение между качество и цена. В каталога им ще откриете:

  • външни батерии
  • дата кабели и зарядни
  • калъфи и стойки
  • слушалки и Bluetooth аксесоари

Ttec се отличава с модерни технологии, бързо зареждане и здрави материали, което ги прави идеален избор за ежедневно използване.

Къде да намерите тези продукти в България?

Всички премиум аксесоари от PanzerGlass, Care by PanzerGlass, Empower by PanzerGlass и Ttec можете да откриете в Онлайн магазин PhonePlay.bg https://phoneplay.bg

