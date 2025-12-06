Премиум защита и зареждане за вашия смартфон: PanzerGlass, Care by PanzerGlass, Empower by PanzerGlass и ttec

PanzerGlass е една от най-разпознаваемите марки за защитни стъкла в света. Протекторите им се отличават с:

висока устойчивост на надраскване и удар

100% прозрачност без загуба на качество на картината

антибактериална повърхност

перфектно прилепване към дисплея

Технологията им за закаляване прави стъклото многократно по-здраво от стандартните протектори, което го прави идеално решение за хора, които искат дълготрайна защита.

Care by PanzerGlass – устойчиви, екологични и красиви кейсове

Линията Care by PanzerGlass, предлагана от phoneplay.bg, комбинира дизайн, гъвкавост и екологично производство. Кейсовете са:

изработени от рециклирани материали

със специална антибактериална обработка

удароустойчиви при падане

с тънък и удобен профил

Care предлага идеален баланс между стил и защита. Те са подходящи за хора, които искат качествен кейс без излишна грубост или тежест.

Empower by PanzerGlass – модерно зареждане и пълна безопасност

Серията Empower by PanzerGlass е фокусирана върху аксесоари за зареждане:

кабели с подсилена оплетка

бързи зарядни устройства

висококачествени адаптери

стабилни и безопасни решения за ежедневно зареждане

Всички продукти са изключително издръжливи и преминават през строги тестове за безопасност, което ги прави подходящи за хора, които търсят надеждно зареждане без риск от прегряване.

⚡ ttec – смарт аксесоари на достъпни цени

Ttec е марка, популярна с доброто съотношение между качество и цена. В каталога им ще откриете:

външни батерии

дата кабели и зарядни

калъфи и стойки

слушалки и Bluetooth аксесоари

Ttec се отличава с модерни технологии, бързо зареждане и здрави материали, което ги прави идеален избор за ежедневно използване.

Къде да намерите тези продукти в България?

