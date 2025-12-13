Протеиновите храни в България: полезен тренд, но с много «капани» 5.0 out of 5 based on 8 votes. В последните години рафтовете в супермаркетите в България се напълниха с протеинови продукти, от скир и протеинови пудинги до тортили, хлябове и „фитнес“ десерти. Това е добра новина, защото адекватният прием на белтъчини подпомага ситостта, поддържането на мускулна маса и контрола на теглото. Проблемът е, че етикетът „protein“ не означава автоматично ниски калории, добър хранителен профил или разумна порция. Често хората купуват „протеинов“ продукт с идеята, че правят здравословен избор, а на практика само сменят един десерт с друг, със сходна енергийна плътност. Какво всъщност означава „протеинов“ на етикета Най-важното правило е да се гледа таблицата с хранителни стойности, а не маркетингът. Много барчета и „протеинови“ сладки изделия имат немалко мазнини и съответно висока калорийност, въпреки че съдържат прилично количество протеин. От гледна точка на отслабване това може да е капан, защото един малък продукт носи много енергия, но не винаги засища пропорционално. Допълнително, „без захар“ не значи „нискокалорично“, тъй като калориите могат да идват от мазнини или от подсладители и пълнители, които пак добавят енергия и обем. Още един детайл е качеството на белтъка: не всеки „протеин“ има еднаква хранителна стойност, а при някои продукти добавката е по-скоро за етикета, отколкото за реален ефект. Как да изберете продукт, който е наистина протеинов и диетичен Практичен подход е да сравнявате сходни храни и да търсите варианти, които дават повече протеин при контролирани калории. Например протеинов хляб вместо стандартен, протеинова тортила вместо обикновена, скир като база за млечни сосове и „снежанка“, нискомаслени сирена и кашкавали вместо мазни зрели сирена. Ако целта ви е високопротеинов режим, ориентирайте се към продукти с ясни съставки и проста логика: повече протеин, по-малко излишни мазнини, адекватна порция. За конкретни примери от българския пазар с протеинови храни за лесни замени разгледайте статията ми. Подробности Что такое подъемные секционные ворота



