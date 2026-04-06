Български Русский English French Hungarian Latvian Romanian Slovak Turkish
Търсим сътрудници по препоръки (Недвижими имоти)
Понеделник, 06 Април 2026г. 11:59ч.
Работа от вкъщи/навсякъде

Реномирана агенция за недвижими имоти стартира мащабна програма за външни сътрудници. Търсим хора с широка мрежа от контакти, които искат да генерират сериозен допълнителен доход с минимално вложение на време и без никакво финансово рискове.

Вашата роля:

Не се изисква да търсите имоти, да правите огледи или да водите преговори. Единственото, което трябва да направите, е да препоръчате нашите услуги на клиенти (познати, съседи, колеги), които имат интерес от покупка, продажба или отдаване под наем на имот.

Вашето възнаграждение:

Получавате 10% от чистия комисион на агенцията при всяка реализирана сделка, дошла от Ваша препоръка.

Конкретни примери за доход:

При ПРОДАЖБА:

  • Цена на имота: €300,000
  • Комисион на агенцията (3%): €9,000
  • Вашият хонорар (10%): €900

При НАЕМ:

  • Месечен наем: €600
  • Еднократен комисион на агенцията: €300
  • Вашият хонорар (10%): €30

Предимства на сътрудничеството:

  • Пълна гъвкавост – работите когато и където поискате.
  • Отличен начин за пасивен доход, който не пречи на основната Ви дейност.
  • Безплатна регистрация в програмата.

Как да кандидатствате:

Изпратете ни кратко съобщение с Вашето име и телефонен номер тук или се обадете на 0878 357 957

Следваща >
 

В новинарските рубрики

В момента има 30 посетителя в сайта
