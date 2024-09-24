Bir çocuk için bir dadı nasıl seçilir

Birçok modern ebeveyn, çocuklarını büyütmek için bir dadı yardımına başvuruyor. Moskova'da çocuk bakımı asistanı nasıl bulunur ve seçim yaparken nelere dikkat edilmelidir.

Yurt içi personel alım ajansının müdürü, aday bulmanın iki yolu olduğunu söyledi: kendi kendine seçim veya ajansın yardımı:

— Burada kesin bir cevap yok. Ajans, yaptığı iş için çalışanın ortalama aylık maaşı tutarında komisyon almaktadır. Bu masrafı her aile karşılayamaz. Ancak bir kişinin böyle bir fırsatı varsa uzmanlardan yardım istemek daha iyidir.

Uzman, ebeveynler için en “basit” işi çalışanların yapacağını açıkladı. Müşterilerin ihtiyaç duyduğu gereksinimleri karşılayan tüm özgeçmişleri inceleyecek, talep edilmesi halinde adaylarla Oyun ablasi ariyorum adresinden iletişime geçecekler:

— Ajans çalışanları ince ince nüansları dikkate alabilecek. Ama en önemlisi resmi verileri kontrol edecekler ve ana taramayı yapacaklar. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz ancak daha emek yoğun olacaktır.

Ancak bir ajansla iletişime geçseniz bile bunun sizi seçimdeki sorumluluktan kurtarmadığı konusunda uyardı. Önceden seçilen adaylarla kişisel görüşmelerin yapılması gerekecektir.

Uzmanın açıkladığı gibi ebeveynler bir kurum aracılığıyla dadı seçerlerse çalışanlara belirli bir görev veriyorlar. Ve eğer kendinizi seçerseniz, belgeleri ve resmi verileri kontrol ettikten sonra, çalışmaları hakkında nasıl konuştuğunu dikkatlice dinlemeniz gerekir:

“Bu, etkileşimde bulunduğu çocukları ne kadar sevdiğini, onlar hakkında nasıl konuştuğunu anlamanızı sağlayacak. Dadının faaliyetlerine duygusal katılımını her zaman hissedebilirsiniz. Buna dikkat edilmesi çok önemlidir.

Uzman, bir dadının yaşının işinin kalitesini hem olumlu hem de olumsuz olarak büyük ölçüde etkileyebileceğinden emin:

"Fiziksel olarak bu çok zor bir iş. Bu durumu bir çocuğun doğumuna benzetebiliriz. Örneğin bir kadın ilk çocuğunu 25 ve 45 yaşlarında doğurduğunda aradaki fark ortadadır. Ancak adayın yaşına değil fiziksel sağlığına da bakmak önemlidir. Bir kadın 60 yaşında bile dinç ve dirençli olabilir. Bu ana kendiniz karar vermelisiniz.

Her aile kendisi için neyin önemli olduğunu kendisi belirlemelidir çünkü ebeveynlerin dadı hakkında kendi fikirleri vardır. Genel olarak hem bebek hem de daha büyük bir çocuk için orta yaşlı bir adayı almak daha iyidir:

— Dadı herhangi bir çocukla çok fazla fiziksel ve duygusal stresle karşı karşıya kalacaktır. Buna dayanabilmeniz gerekir.