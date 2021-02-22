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|Лучшие лекарства от гриппа
|Понеделник, 22 Февруари 2021г. 12:56ч.
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При гриппе применяют лекарства комплексного действия и для устранения отдельных симптомов. Дополнительно используют домашние средства ➤ Выбирайте лекарства на ★НЕ БОЛЕЙ★
Обычные лекарства от гриппа комплексного действия, такие как Атамель, Темпра, Тайленол и Синутаб, используются для уменьшения и облегчения головной боли, боли в горле, насморка и/или кашеля. Однако есть определенные аптечные препараты, которые принимают для устранения специфических симптомов:
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Лекарства от гриппа всегда следует использовать под медицинским наблюдением. Пациент с симптомами гриппа – кашлем или заложенным носом – должен проконсультироваться с терапевтом, прежде чем начать соответствующее лечение.
Лекарства от гриппа
Как правило, врач назначает одновременный прием нескольких лекарств: жаропонижающих и отхаркивающих. Курс лечения составляет не менее 5 дней.
Помимо проведения лекарственной терапии, важно отдыхать и избегать переохлаждения, задымленных мест, сквозняков, перепадов температур. Необходимо выпивать не менее 2 литров воды в день и очищать нос физиологическим раствором.
Домашнее средство от гриппа
Лечить грипп без приема лекарств, купленных в аптеке, можно домашними средствами, например, чаем с лимоном, эхинацеей, липой или черной бузиной. Эти растения помогут организму справиться с болезнью. Дополнительно можно пить сок апельсина, ацеролы и ананаса. Они богаты витамином С и помогают при головной боли, воспалениях и кашле.
Лекарства от гриппа при беременности
Во время беременности важно с осторожностью относиться к аптечным препаратам, так как они могут вызвать задержку роста и развития плода. Беременной женщине при появлении симптомов гриппа следует обратиться к врачу, который подберет подходящее лечение.
Как правило, анальгетики на основе парацетамола и витамина С являются единственными лекарствами, которые беременная женщина может принимать для лечения гриппа. Женщине в положении в этот период следует отдыхать, придерживаться сбалансированной диеты и пить много жидкости.
Когда женщина кормит грудью, ей также следует избегать использования большинства аптечных препаратов, поскольку вещества поступают в организм ребенка через грудное молоко. Подобрать препарат, не оказывающий вредного воздействия, поможет врач.