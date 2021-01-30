Из-за Ковида власти ввели ряд ограничений для заведений общепита, прямым образом запрещающих проводить любые банкетные мероприятия с численностью более 20 гостей. К тому же работа баров, ресторанов и кафе в новогодние праздники была ограничена по времени – работать можно только до полуночи. Прибавьте к этому обязательное ношение масок, вечные дезинфекции, соцдистанцию и получите идеальную формулу антипраздника. По словам опрошенных рестораторов, в этом сезоне брони на новогодние корпоративы отменили около 70–80% компаний. Крупные организации отказались от корпоративов ввиду того, что в заведении не может одномоментно отдыхать более 20 гостей. Малые компании – в основном из-за страха распространения коронавируса и неблагоприятной экономической ситуации: часто не имели возможности и желания как следует потратиться на "развлекаловку". Рестораторы выкручивались как могли. Некоторые из них сделали ставки на удаленку, как это было во времена локдауна, предложив гостям онлайн-корпоративы. А агенство полного цикла 'Прищепкин Event-Team" prischepkin.com разработало целую концепцию мероприятий для корпоративных клиентов и даже создало мобильное приложение для конференций, форумов, семинаров и выставок. Т.е. перенесли ивент в смартфон. Хлебно-оливейный сезон не порадовал представителей отрасли. Однако «великой депрессии» на ресторанном рынке не отмечается. На фоне всего пережитого в 2020-м массовые отмены броней – лишь мелкие неприятности, а отсутствие фатального провала по выручке – уже маленькая победа. Мероприятия для корпоративных клиентов в 2021 году



Из-за Ковида власти ввели ряд ограничений для заведений общепита, прямым образом запрещающих проводить любые банкетные мероприятия с численностью более 20 гостей [ ... ]

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