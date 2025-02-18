Назад в будущее с Opel – обзор концептуальных моделей

Концепт-кары не являются чем-то новым в автомобильной промышленности. Напротив, первая демонстрация футуристических и новаторских идей была произведена в 1938 году. Затем американская компания GM, владеющая Opel, представила свой концепт «Y Job». На нем нанесен логотип Buick, представляющий новые технологии и стилистические идеи. Немецкий бренд Opel взял пример с материнской компании и стал первой европейской автомобильной компанией, представившей концептуальную модель. Это Experimental GT, премьера которого состоялась на выставке IAA во Франкфурте в 1965 году. Opel Monza В этом году мы увидим еще одну концептуальную модель Opel - Monza, которая, по словам производителей, продемонстрирует все, что люди могут ожидать от автомобильной компании из Рюссельсхайма в ближайшем и далеком будущем. Его премьера состоится в этом году на 65-м международном автосалоне IAA во Франкфурте, который будет открыт для посетителей 12 сентября 2013 года. Информация об Opel Monza ограничена, мы знаем только, что с концептуальной студией бренд вступает в новую эру в развитии индивидуальной и совместной мобильности. Что именно это означает, еще предстоит увидеть в сентябре. А теперь предлагаем вам краткий обзор наиболее интересных концептов, которые немецкий бренд представлял во Франкфурте на протяжении многих лет. Opel Experimental GT Начало положено вышеупомянутой экспериментальной GT. Эту модель очень тепло приняли, и всего через три года она стала серийной - небезызвестным Opel GT. Opel CD Затем наступил 1969 год, когда был выпущен концептуальный Opel CD - модель Gran Turismo, использующая технологическую основу Opel Diplomat. Позже эта концепция получила дальнейшее развитие и в конечном итоге запущена в серийное производство в ограниченном количестве. Opel GT2 Последовавший за этим нефтяной кризис привлек внимание общественности и отрасли к новым факторам, таким как расход топлива, аэродинамика, энергоэффективность, меры безопасности и дизайн интерьера. Opel идет в ногу со временем и в 1975 году представил концепт GT2. Это футуристический автомобиль с клиновидной конструкцией, раздвижными дверями и инновационным интерьером - сиденья изготовлены из отдельных элементов вспененного полимера, приборная панель сделана из сменных модулей с цифровыми дисплеями, есть даже бортовой компьютер. Opel TECH 1 Опытный образец TECH 1 - это следующая разработка бренда, которая была представлена ​​во Франкфурте в 1981 году. Модель демонстрирует новый дизайн, который спустя пять лет принимает серийную форму в первом поколении модели Omega. Концепт определен как эталон с точки зрения аэродинамики, демонстрируя коэффициент лобового сопротивления всего 0,235. В салоне есть электронные элементы управления с цифровыми показаниями, которые сопровождаются сенсорными кнопками с электронными датчиками, которые контролируют все функции в автомобиле, кроме тормозов, акселератора и сцепления. Opel Junior В начале 1980-х годов маркетологи, дизайнеры и инженеры сосредоточили свое внимание на доступных небольших автомобилях, которые открыли бы бренду новых покупателей. Так появилась концептуальная модель Opel Junior. Премьера состоялась во Франкфурте в 1983 году. Его длина составляет 3,41 метра, что в 21 раз меньше, чем у модели Corsa первого поколения, которая была официально выпущена годом ранее. В интерьере студии много авангардных идей - от легко заменяемых органов управления до обивки сидений с возможностью трансформации в спальные мешки. Абсолютной и уникальной новинкой с ее проницательным взглядом на будущее является навигационная система концепта. Opel G90 С объявлением новых, значительно более жестких требований к количеству и качеству выбросов, постепенно вступающие в силу европейские экологические стандарты (например, стандарт Евро 4 на 2005 год), отделы передовых технологических разработок и дизайна Opel начинают разрабатывать свое представление о том, как будет выглядеть будущий экологический представитель компакт-класса. Они представляют первый результат своей работы в виде концепта Opel G90 на выставке IAA в 1999 году. G90 весит всего 750 килограммов, и его название говорит само за себя - благодаря его легкой конструкции, 3-цилиндровому бензиновому двигателю нового поколения и чрезвычайно низкому лобовому сопротивлению с коэффициентом 0,22 выбросы CO2 модели достигают всего 90 г / км. , Opel Frogster В 2001 году бренд Opel представил нечто совершенно новое - концептуальную модель Frogster. У него не классическая крыша, а устойчивая рулонная штора с помощью электрической жалюзи. Благодаря четырем индивидуально складывающимся сиденьям водитель может одним нажатием кнопки превратить Frogster в двухместный родстер, четырехместный кабриолет или пикап. Opel Insignia (2003 г.) Два года спустя, на выставке IAA во Франкфурте в 2003 году, бренд представил свою совершенно новую концептуальную разработку в виде Insignia (руководство по ремонту). Студия высококлассных автомобилей не только дает название следующему поколению флагмана Opel, появившемуся на рынке в 2008 году. Стилистический язык, использованный в концепте, оказывает сильное влияние на дизайн следующих серийных моделей Opel. Opel Flextreme Следующие концепции немецкого бренда посвящены теме электромобильности. Представленная на выставке IAA в 2007 году студия Opel Flextreme стала краеугольным камнем в разработке систем электропривода с инновационной архитектурой дизайна E-Flex. Основная идея связана с возможностью совершать большинство ежедневных поездок в городских и междугородных районах исключительно на электрической тяге. А если вам нужно пробежать больше километра, включите небольшой дизельный двигатель, который служит генератором электроэнергии для движения. Этот концепт также становится серийной моделью - Opel Ampera, премьера которой состоялась в 2011 году. Opel RAK e Последней главой в текущей хронологии концептуальных моделей Opel, представленных на IAA, является модель RAK e, дебютировавшая в 2011 году. Экспериментальный автомобиль с облегченной конструкцией демонстрирует, как при минимальном потреблении энергии электрическая мобильность может стать доступной и возможной даже для молодых водителей в возрасте всего 16 лет. Катки как спецтехника



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Russian music services have begun to mark artists who are foreign agents



Russian music streaming services have begun to mark artists who are recognized as foreign agents with a corresponding label. A Fontanka correspondent was able to verify this by reviewing the catalogs of VK Music, Zvuk, MTS Music, and Yandex Music. .

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