Добавете безплатно своя сайт в българската класация Страна Топ 100 и му подсигурете допълнителен трафик и посещения.

В новинарските рубрики

В момента има 48 посетителя в сайта
Виды гофрокартона: чем отличаются трехслойный, пятислойный и микрогофрокартон
Петък, 05 Септември 2025г. 08:30ч.

Общие характеристики гофрокартона

Гофрокартон представляет собой многослойный упаковочный материал, состоящий из чередующихся плоских и гофрированных слоёв бумаги. Основная функция гофрированного слоя — распределение внешней нагрузки и амортизация, а плоские слои обеспечивают жёсткость, устойчивость к проколам и возможность нанесения маркировки или печати.

Количество слоёв и параметры гофры определяют прочностные, весовые и эксплуатационные свойства упаковочного материала. Наиболее распространённые типы: трёхслойный, пятислойный и микрогофрокартон. Каждый из них находит своё применение в зависимости от характера упаковываемого товара, условий транспортировки и требований к внешнему виду упаковки.

Трёхслойный гофрокартон

Трёхслойный гофрокартон состоит из одного внутреннего гофрированного слоя и двух наружных плоских. Он считается базовым вариантом и применяется для упаковки широкого спектра продукции — от продуктов питания и фармацевтических товаров до текстиля и бытовых изделий.

Преимущества трёхслойного варианта:

  • – небольшой вес,
  • – низкая себестоимость,
  • – достаточная прочность для упаковки товаров с малым и средним весом,
  • – хорошая технологичность при резке, фальцовке и печати.

Чаще всего используется гофра профилей B, C или E. Профиль B обеспечивает плотную структуру и устойчивость к вертикальной нагрузке, профиль C — лучшие амортизирующие свойства, профиль E — снижает толщину упаковки и подходит для высокоточной печати.

Пятислойный гофрокартон

Пятислойный гофрокартон отличается наличием двух гофрированных и трёх плоских слоёв. Такая структура повышает его устойчивость к сжатию, проколу и деформации при транспортировке тяжёлой или крупногабаритной продукции.

Основные области применения:

  • – тара для бытовой техники и электроники,
  • – упаковка мебели и оснастки,
  • – защита товаров, требующих усиленной амортизации,
  • – логистическая тара для многоярусной штабелировки.

В пятислойном материале часто сочетаются разные профили гофры:

  • – комбинация BC обеспечивает прочность при сохранении толщины,
  • – вариант BE снижает общий вес упаковки при сохранении защитных свойств,
  • – комбинация CE применяется при необходимости дополнительной жесткости и амортизации.

Микрогофрокартон

Микрогофрокартон — это материал с уменьшенной высотой гофрированного слоя, чаще всего до 1,8 мм. Он используется в производстве компактной, презентационной или технически точной упаковки, где требуется гладкая поверхность и высокое качество печати.

Особенности микрогофры:

  • – минимальная толщина упаковки,
  • – высокая плотность структуры,
  • – точность геометрии при раскрое,
  • – улучшенная визуальная привлекательность,
  • – возможность применения полноцветной флексопечати или офсета.

Микрогофра используется в следующих сферах:

  • – упаковка косметики, парфюмерии, сувениров,
  • – упаковка товаров премиум-сегмента,
  • – промоупаковка с акцентом на дизайн,
  • – вторичная упаковка для ритейла и e-commerce.

Сравнительный анализ основных типов

Параметр Трёхслойный Пятислойный Микрогофрокартон Кол-во гофрированных слоёв 1 2 1 Толщина 2,5–4,5 мм 5–7 мм 1–1,8 мм Прочность Средняя Высокая Низкая / Средняя Масса упаковки Низкая Средняя / Высокая Низкая Устойчивость к сжатию Умеренная Повышенная Низкая Подходит для печати Да Да Отлично Основное применение Лёгкие и средние грузы Тяжёлые и хрупкие грузы Подарочная и брендовая упаковка

Выбор подходящего материала для упаковки

При выборе типа гофрокартона учитываются масса и хрупкость груза, длительность и условия транспортировки, необходимость брендирования упаковки, а также требования к внешнему виду. Трёхслойный вариант — базовое решение для стандартной тары, пятислойный — для сложных логистических задач, микрогофра — для презентационной или маркетинговой упаковки.

Независимо от выбранного типа, качественный гофрокартон обеспечивает защиту товара, поддерживает стабильную геометрию упаковки и соответствует требованиям современных логистических и торговых процессов.

Влияние профиля гофры на эксплуатационные свойства

Помимо количества слоёв, важную роль играет профиль гофры:

  • A — высокая гофра, хорошая амортизация, но слабее к сжатию;
  • B — низкая гофра, плотная структура, устойчивость к нагрузке сверху;
  • C — универсальная средняя гофра;
  • E — микрогофра, гладкость и точность геометрии;
  • F — ультратонкая гофра, используется для упаковки малых предметов.

Комбинирование разных профилей в одном материале позволяет настраивать упаковку под конкретные условия эксплуатации, снижая издержки на защитные вставки и увеличивая компактность груза.

Рекомендации по применению

  • — Для доставки по городу и хранения на складе подойдёт трёхслойный гофрокартон.
  • — Для отправки тяжёлых товаров на дальние расстояния рекомендуется пятислойная структура.
  • — Для упаковки товаров на продажу с витрины оптимален микрогофрокартон.

При выборе стоит учитывать не только прочность, но и стоимость, удобство хранения, возможности вторичной переработки и совместимость с упаковочным оборудованием. Это обеспечивает надёжность логистической цепи и формирует положительное впечатление у конечного потребителя.

Области технической теплоизоляции

article thumbnail

Техническая изоляция охватывает широкий спектр промышленных и строительных задач, направленных на оптимизацию энергоэффективности, защиту оборудования и обеспе [ ... ]


 TRC20 кошелек для оплаты в магазинах

article thumbnail

В современном мире криптовалюты все больше проникают в нашу повседневную жизнь, и оплата товаров и услуг с помощью цифровых активов становится все более популярн [ ... ]


Следваща >
 