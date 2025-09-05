Добавете безплатно своя сайт в българската класация Страна Топ 100 и му подсигурете допълнителен трафик и посещения.
Виды гофрокартона: чем отличаются трехслойный, пятислойный и микрогофрокартон
Петък, 05 Септември 2025г. 08:30ч.
Общие характеристики гофрокартона
Гофрокартон представляет собой многослойный упаковочный материал, состоящий из чередующихся плоских и гофрированных слоёв бумаги. Основная функция гофрированного слоя — распределение внешней нагрузки и амортизация, а плоские слои обеспечивают жёсткость, устойчивость к проколам и возможность нанесения маркировки или печати.
Количество слоёв и параметры гофры определяют прочностные, весовые и эксплуатационные свойства упаковочного материала. Наиболее распространённые типы: трёхслойный, пятислойный и микрогофрокартон. Каждый из них находит своё применение в зависимости от характера упаковываемого товара, условий транспортировки и требований к внешнему виду упаковки.
Трёхслойный гофрокартон
Трёхслойный гофрокартон состоит из одного внутреннего гофрированного слоя и двух наружных плоских. Он считается базовым вариантом и применяется для упаковки широкого спектра продукции — от продуктов питания и фармацевтических товаров до текстиля и бытовых изделий.
Преимущества трёхслойного варианта:
Чаще всего используется гофра профилей B, C или E. Профиль B обеспечивает плотную структуру и устойчивость к вертикальной нагрузке, профиль C — лучшие амортизирующие свойства, профиль E — снижает толщину упаковки и подходит для высокоточной печати.
Пятислойный гофрокартон
Пятислойный гофрокартон отличается наличием двух гофрированных и трёх плоских слоёв. Такая структура повышает его устойчивость к сжатию, проколу и деформации при транспортировке тяжёлой или крупногабаритной продукции.
Основные области применения:
В пятислойном материале часто сочетаются разные профили гофры:
Микрогофрокартон
Микрогофрокартон — это материал с уменьшенной высотой гофрированного слоя, чаще всего до 1,8 мм. Он используется в производстве компактной, презентационной или технически точной упаковки, где требуется гладкая поверхность и высокое качество печати.
Особенности микрогофры:
Микрогофра используется в следующих сферах:
Сравнительный анализ основных типов
Параметр Трёхслойный Пятислойный Микрогофрокартон Кол-во гофрированных слоёв 1 2 1 Толщина 2,5–4,5 мм 5–7 мм 1–1,8 мм Прочность Средняя Высокая Низкая / Средняя Масса упаковки Низкая Средняя / Высокая Низкая Устойчивость к сжатию Умеренная Повышенная Низкая Подходит для печати Да Да Отлично Основное применение Лёгкие и средние грузы Тяжёлые и хрупкие грузы Подарочная и брендовая упаковка
Выбор подходящего материала для упаковки
При выборе типа гофрокартона учитываются масса и хрупкость груза, длительность и условия транспортировки, необходимость брендирования упаковки, а также требования к внешнему виду. Трёхслойный вариант — базовое решение для стандартной тары, пятислойный — для сложных логистических задач, микрогофра — для презентационной или маркетинговой упаковки.
Независимо от выбранного типа, качественный гофрокартон обеспечивает защиту товара, поддерживает стабильную геометрию упаковки и соответствует требованиям современных логистических и торговых процессов.
Влияние профиля гофры на эксплуатационные свойства
Помимо количества слоёв, важную роль играет профиль гофры:
Комбинирование разных профилей в одном материале позволяет настраивать упаковку под конкретные условия эксплуатации, снижая издержки на защитные вставки и увеличивая компактность груза.
Рекомендации по применению
При выборе стоит учитывать не только прочность, но и стоимость, удобство хранения, возможности вторичной переработки и совместимость с упаковочным оборудованием. Это обеспечивает надёжность логистической цепи и формирует положительное впечатление у конечного потребителя.