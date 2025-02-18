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|1100 новых BMW продано в Болгарии в год
|Вторник, 18 Февруари 2025г. 12:03ч.
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2018 год стал восьмым рекордным годом для BMW Group. Результат продаж, достигнутый тремя автомобильными брендами BMW, MINI и Rolls-Royce, немецким производителем премиум-класса, составил 2 490 664 автомобиля или рост продаж на 1,1%.
В Болгарии 2018 год является лучшим для BMW Group с момента ее основания в 2007 году. За двенадцать месяцев 2018 года конечным потребителям было поставлено 1254 автомобиля BMW и MINI.
Общее количество автомобилей BMW, проданных на болгарском рынке за этот период, достигло 1100, что на 8,5% больше, чем в предыдущем году. В MINI клиентам было поставлено 154 автомобиля, что на 36% больше, чем в 2017 году. Продажи BMW Motorrad составили 106 поставленных мотоциклов, что на 26,9% меньше, чем в 2017 году, когда был чрезвычайно высокий результат, в который вошли поставки. Салон 60 мотоциклов для нужд полиции.
Анализ продаж показывает, что все модельные ряды важны для окончательного успеха BMW Group Bulgaria. Самая продаваемая модель - BMW 5 серии (141), за ней следует BMW X3 (138). На третьем месте в год смены поколений - BMW X5, конечным потребителям доставлено 134 автомобиля.
Особого внимания заслуживает презентация BMWi в первый год после запуска на болгарском рынке суббренда BMW i, специализирующегося на разработке электромобильности. Поставки полностью электрических моделей BMW i3 составляют 60 автомобилей.
Анализ вариантов привода показывает, что в Болгарии сохраняется лидирующее положение дизельных двигателей, хотя оно находится на значительно более низком уровне, чем в предыдущие годы - 66%, автомобили BMW и MINI с двигателями внутреннего сгорания - 28%, 5% приходится на электромобили и 1% на подключаемые гибриды.
При выборе компоновки доля четырехцилиндровых рядных двигателей составляет 44%, а трехцилиндровых - 11%. В высоком классе 38% клиентов выбирают шестицилиндровые бензиновые или дизельные двигатели, 8% - восьмицилиндровые и 1% - двенадцатицилиндровые.
Что касается клиентов BMW, которые обеспокоены распределением основных элементов трансмиссии, 89% приобретенных автомобилей BMW имеют интеллектуальную систему полного привода BMW xDrive. Система доступна в более чем 120 модификациях практически для всех модельных рядов.
Второе поколение MINI Hatch с 5 дверями и MINI Countryman внесли значительный вклад в положительный рыночный результат бренда MINI с поставкой 55 автомобилей. На третьем месте находится MINI Hatch 3-дверный с 28 поставками, а MINI Clubman и MINI Cabrio дополняют 12 и 4 автомобиля, соответственно, в общей сложности 154 автомобиля.
В 2018 году реализация BMW Motorrad достигла 106 мотоциклов. Наиболее предпочтительными являются следующие модели: R 1200 GS, G310, K 1600, R NineT, F850 GS, R1000 и S1000 RR.
2018 год стал восьмым рекордным годом для BMW Group. Результат продаж, достигнутый тремя автомобильными брендами BMW, MINI и Rolls-Royce, немецким производителем премиум-класса, составил 2 490 664 автомобиля или рост продаж на 1,1%. Это в очередной раз ставит компанию в положение самого успешного производителя автомобилей премиум-класса и мобильных услуг в мире.
Годовые продажи марки BMW третий год подряд превышают 2 миллиона автомобилей и составляют 2 125 026 автомобилей, что на 1,8% больше, чем в 2017 году. Основным фактором роста является расширение и обновление моделей семейства BMW X5, а также отличные характеристики BMW 5 серии. Продажи моделей Sports Activity Vehicle (SAV) и Sports Activity Coupe SAC достигли 790 592 (+ 12,1% по сравнению с предыдущим годом), при этом их общая доля в продажах бренда достигла 37,3% (33,8%). % в 2017 г.). BMW 5 серии с полным набором опций привода, доступным на всех рынках, является еще одним важным фактором роста. Продажи бизнес-лимузинов премиум-класса выросли на 12,8% по сравнению с предыдущим годом и составили 328 997 автомобилей, поставленных по всему миру.
Всего клиентам по всему миру было поставлено 361 531 автомобиль MINI, что на 2,8% меньше, чем в предыдущем году. 2019 год будет особенно интересным для бренда в связи с предстоящим в конце года запуском первого серийного электрического MINI.
В 2018 году Rolls-Royce добился самого высокого результата продаж за 115-летнюю историю бренда - 4 107 автомобилей и вырос на 22,2% по сравнению с предыдущим годом. Основным рынком сбыта для бренда остается Северная и Южная Америка, но все основные рынки демонстрируют положительный рост. Основным фактором роста является Phantom, представленный в течение года, а Ghost - модель с самой большой долей рынка.