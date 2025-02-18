1100 новых BMW продано в Болгарии в год

2018 год стал восьмым рекордным годом для BMW Group. Результат продаж, достигнутый тремя автомобильными брендами BMW, MINI и Rolls-Royce, немецким производителем премиум-класса, составил 2 490 664 автомобиля или рост продаж на 1,1%. В Болгарии 2018 год является лучшим для BMW Group с момента ее основания в 2007 году. За двенадцать месяцев 2018 года конечным потребителям было поставлено 1254 автомобиля BMW и MINI. Общее количество автомобилей BMW, проданных на болгарском рынке за этот период, достигло 1100, что на 8,5% больше, чем в предыдущем году. В MINI клиентам было поставлено 154 автомобиля, что на 36% больше, чем в 2017 году. Продажи BMW Motorrad составили 106 поставленных мотоциклов, что на 26,9% меньше, чем в 2017 году, когда был чрезвычайно высокий результат, в который вошли поставки. Салон 60 мотоциклов для нужд полиции. Анализ продаж показывает, что все модельные ряды важны для окончательного успеха BMW Group Bulgaria. Самая продаваемая модель - BMW 5 серии (141), за ней следует BMW X3 (138). На третьем месте в год смены поколений - BMW X5, конечным потребителям доставлено 134 автомобиля. Особого внимания заслуживает презентация BMWi в первый год после запуска на болгарском рынке суббренда BMW i, специализирующегося на разработке электромобильности. Поставки полностью электрических моделей BMW i3 составляют 60 автомобилей. Анализ вариантов привода показывает, что в Болгарии сохраняется лидирующее положение дизельных двигателей, хотя оно находится на значительно более низком уровне, чем в предыдущие годы - 66%, автомобили BMW и MINI с двигателями внутреннего сгорания - 28%, 5% приходится на электромобили и 1% на подключаемые гибриды. При выборе компоновки доля четырехцилиндровых рядных двигателей составляет 44%, а трехцилиндровых - 11%. В высоком классе 38% клиентов выбирают шестицилиндровые бензиновые или дизельные двигатели, 8% - восьмицилиндровые и 1% - двенадцатицилиндровые. Что касается клиентов BMW, которые обеспокоены распределением основных элементов трансмиссии, 89% приобретенных автомобилей BMW имеют интеллектуальную систему полного привода BMW xDrive. Система доступна в более чем 120 модификациях практически для всех модельных рядов. Второе поколение MINI Hatch с 5 дверями и MINI Countryman внесли значительный вклад в положительный рыночный результат бренда MINI с поставкой 55 автомобилей. На третьем месте находится MINI Hatch 3-дверный с 28 поставками, а MINI Clubman и MINI Cabrio дополняют 12 и 4 автомобиля, соответственно, в общей сложности 154 автомобиля. В 2018 году реализация BMW Motorrad достигла 106 мотоциклов. Наиболее предпочтительными являются следующие модели: R 1200 GS, G310, K 1600, R NineT, F850 GS, R1000 и S1000 RR. 2018 год стал восьмым рекордным годом для BMW Group. Результат продаж, достигнутый тремя автомобильными брендами BMW, MINI и Rolls-Royce, немецким производителем премиум-класса, составил 2 490 664 автомобиля или рост продаж на 1,1%. Это в очередной раз ставит компанию в положение самого успешного производителя автомобилей премиум-класса и мобильных услуг в мире. Годовые продажи марки BMW третий год подряд превышают 2 миллиона автомобилей и составляют 2 125 026 автомобилей, что на 1,8% больше, чем в 2017 году. Основным фактором роста является расширение и обновление моделей семейства BMW X5, а также отличные характеристики BMW 5 серии. Продажи моделей Sports Activity Vehicle (SAV) и Sports Activity Coupe SAC достигли 790 592 (+ 12,1% по сравнению с предыдущим годом), при этом их общая доля в продажах бренда достигла 37,3% (33,8%). % в 2017 г.). BMW 5 серии с полным набором опций привода, доступным на всех рынках, является еще одним важным фактором роста. Продажи бизнес-лимузинов премиум-класса выросли на 12,8% по сравнению с предыдущим годом и составили 328 997 автомобилей, поставленных по всему миру. Всего клиентам по всему миру было поставлено 361 531 автомобиль MINI, что на 2,8% меньше, чем в предыдущем году. 2019 год будет особенно интересным для бренда в связи с предстоящим в конце года запуском первого серийного электрического MINI. В 2018 году Rolls-Royce добился самого высокого результата продаж за 115-летнюю историю бренда - 4 107 автомобилей и вырос на 22,2% по сравнению с предыдущим годом. Основным рынком сбыта для бренда остается Северная и Южная Америка, но все основные рынки демонстрируют положительный рост. Основным фактором роста является Phantom, представленный в течение года, а Ghost - модель с самой большой долей рынка. Взрывозащищенное электрооборудование



Взрывозащищенное электрооборудование – это специализированное оборудование, разработанное для безопасной эксплуатации в потенциально взрывоопасных средах. Ег [ ... ]

The Importance and Process of Scanning ID Cards



In today’s digital landscape, scanning ID cards has become an indispensable practice across various fields, driven by the need for enhanced security and efficiency. The process involves converting physical card information into a digital format, which allows for easier storage, management, and ana [ ... ]

< Предишна Следваща >