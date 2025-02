В 2014 году Mitsubishi отмечает 40-летие в Европе

Russian music services have begun to mark artists who are foreign agents



Russian music streaming services have begun to mark artists who are recognized as foreign agents with a corresponding label. A Fontanka correspondent was able to verify this by reviewing the catalogs of VK Music, Zvuk, MTS Music, and Yandex Music. .



