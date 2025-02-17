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|В 2014 году Mitsubishi отмечает 40-летие в Европе
|Понеделник, 17 Февруари 2025г. 20:55ч.
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За более чем 40 лет MMC расширила производственную деятельность в Западной Европе, а затем и в России. Европейская палитра деятельности MMC также включает дизайн и исследования и разработки.
Этот месяц знаменует начало особой годовщины Mitsubishi Motors Corporation (MMC) - сорокалетнего непрерывного присутствия на европейском рынке, согласно данным японской компании, которая дебютировала на Старом континенте на Лондонском автосалоне в октябре 1974 года.
На самом деле европейская история марки восходит к 1956 году, когда ее первые автомобили были импортированы в Испанию. В 1963 году в Грецию прибыло несколько автомобилей Mitsubishi, но фактический корпоративный экспорт японской компании на европейский рынок начался в результате подписанного в феврале 1970 года соглашения между Mitsubishi Heavy Industries Co. (MHI) и Chrysler Corporation.
Соглашение предусматривает, что MHI будет развивать свое существующее автомобильное подразделение и учредить Mitsubishi Motors Corporation (MMC) совместно с Chrysler.
В мае 1971 года между Mitsubishi Motors Corporation и Chrysler International SA было заключено дополнительное соглашение о продаже автомобилей Mitsubishi через глобальную дилерскую сеть Chrysler International, за исключением Японии, США и Канады. По другому соглашению в сентябре 1971 года MMC стала компанией, которой совместно владеют MHI (85%) и Chrysler Corporation (15%).
Из-за ограничительных условий этих контрактов продажи Mitsubishi Motors в Европе были довольно скромными - в общей сложности 4861 автомобиль в период с 1971 по 1975 год, в то время как продажи других японских марок автомобилей резко выросли в этот период.
В 1974 году MMC и Chrysler International заключили новое соглашение, по которому MMC получила право развивать свои собственные продажи и маркетинговую деятельность в Европе. С тех пор права на распространение были предоставлены независимым компаниям, сначала в Бельгии и Люксембурге (август 1974 г.), а через несколько недель в Нидерландах, а затем в Соединенном Королевстве, стране, где Mitsubishi Motors официально сделала свой европейский рынок. дебютировал на автосалоне в Лондоне, где представил модели Lancer и Galant.
Контракт с Chrysler International истек в августе 1982 года, и MMC открыла свое первое представительство в Роттердаме в 1977 году, предшественнике нынешней Mitsubishi Motors Europe BV, штаб-квартира которой до сих пор находится в Нидерландах.
За эти 40 лет продажи Mitsubishi Motors в Европе значительно выросли: от первоначальной продажи ограниченного количества автомобилей в 1975 году до результата последнего финансового года - 92 411 продаж в 34 европейских странах, где представлена MME (исключая Россия, Украина и Казахстан), причем тремя основными рынками являются Германия (22 138 автомобилей), Великобритания (12 349 автомобилей) и Норвегия (5697 автомобилей).
Однако наилучшие показатели компании остаются в России, где в прошлом финансовом году было продано 80 000 автомобилей. Поэтому в 2007 году этот рынок был отделен от Mitsubishi Motors Europe и стал отдельным коммерческим регионом компании. С 2009 года на российском рынке действует совместное предприятие Mitsubishi Corporation и Группы Рольф, к которому в 2012 году присоединилась Mitsubishi Motors Corporation, создав новую компанию «ММС Рус».
За более чем 40 лет MMC также расширила производственную деятельность в Западной Европе (включая бывший завод с 1995 по 2012 год), а затем и в России (через PCMA Rus, совместное предприятие с PSA Peugeot Citroën, чья производственная деятельность началась. в 2010). Европейская палитра деятельности MMC также включает дизайн (с 1989 по 2009 год) и исследования и разработки (с 1989 года).
Основные моменты истории Mitsubishi в Европе
1956: Первые автомобили Mitsubishi продаются в Европе (Испания, затем в Греции в 1963 году).
1970: Основание Mitsubishi Motors Corporation (MMC) в соответствии с соглашением между Mitsubishi Heavy Industries Co. и Chrysler Corporation
1974: MMC получает разрешение от Chrysler продавать в Европе от своего имени:
1975: Начало поставок Lancer и Galant
1977: Первое представительство (Роттердам, Нидерланды):
1977: Первая победа в ралли в Европе (Lancer - победа в соответствующем классе автомобилей на ралли 1000 озер)
1982: Окончание дистрибьюторского соглашения с Chrysler International SA
1985: Представительство переезжает во Франкфурт (Германия)
1989: Открытие Европейского центра исследований и разработок недалеко от Франкфурта (Германия)
1991: Начало деятельности в России.
1993: Открытие европейской штаб-квартиры продаж и маркетинга (MMSE) в Амстердаме (Нидерланды).
1995: Carisma, первый специализированный европейский продукт MMC (совместная платформа с Volvo), выходит на рынок.
2001: Mitsubishi Motors приобретает 100% NedCar
2004: На рынке появляется Colt только для Европы (совместная платформа с DaimlerChrysler - производится NedCar)
2004: Colt получает награду "Das Goldene Lenkrad" ("Золотой руль") от немецкого еженедельника "Bild am Sonntag", издаваемого Axel Springer AG.
2005: Первое соглашение о сотрудничестве с PSA Peugeot Citroën (Peugeot 4007 и Citroën C-Crosser на базе Outlander 2-го поколения)
2007: Россия становится отдельным торговым регионом для компании, отдельным от Mitsubishi Motors Europe.
2009: Реструктуризация Mitsubishi Motors Europe
2010: Запуск производства в Калуге, Россия
2010: i-MiEV, городской автомобиль со 100% электрическим приводом, появляется на европейском рынке.
2012: NedCar продан VDL Groep BV по символической цене 1,00 евро (с гарантией работы)
2012: ГМК покупает 9% российского дистрибьютора (позднее название компании - в мае 2013 года - «ГМК Рус»).
2013: Подключаемый электрический гибридный кроссовер Outlander PHEV впервые появляется на европейском рынке
2013: Штаб-квартира Mitsubishi Motors Europe переезжает в новое здание недалеко от Маастрихта