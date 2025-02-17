За более чем 40 лет MMC расширила производственную деятельность в Западной Европе, а затем и в России. Европейская палитра деятельности MMC также включает дизайн и исследования и разработки. Этот месяц знаменует начало особой годовщины Mitsubishi Motors Corporation (MMC) - сорокалетнего непрерывного присутствия на европейском рынке, согласно данным японской компании, которая дебютировала на Старом континенте на Лондонском автосалоне в октябре 1974 года. На самом деле европейская история марки восходит к 1956 году, когда ее первые автомобили были импортированы в Испанию. В 1963 году в Грецию прибыло несколько автомобилей Mitsubishi, но фактический корпоративный экспорт японской компании на европейский рынок начался в результате подписанного в феврале 1970 года соглашения между Mitsubishi Heavy Industries Co. (MHI) и Chrysler Corporation. Соглашение предусматривает, что MHI будет развивать свое существующее автомобильное подразделение и учредить Mitsubishi Motors Corporation (MMC) совместно с Chrysler. В мае 1971 года между Mitsubishi Motors Corporation и Chrysler International SA было заключено дополнительное соглашение о продаже автомобилей Mitsubishi через глобальную дилерскую сеть Chrysler International, за исключением Японии, США и Канады. По другому соглашению в сентябре 1971 года MMC стала компанией, которой совместно владеют MHI (85%) и Chrysler Corporation (15%). Из-за ограничительных условий этих контрактов продажи Mitsubishi Motors в Европе были довольно скромными - в общей сложности 4861 автомобиль в период с 1971 по 1975 год, в то время как продажи других японских марок автомобилей резко выросли в этот период. В 1974 году MMC и Chrysler International заключили новое соглашение, по которому MMC получила право развивать свои собственные продажи и маркетинговую деятельность в Европе. С тех пор права на распространение были предоставлены независимым компаниям, сначала в Бельгии и Люксембурге (август 1974 г.), а через несколько недель в Нидерландах, а затем в Соединенном Королевстве, стране, где Mitsubishi Motors официально сделала свой европейский рынок. дебютировал на автосалоне в Лондоне, где представил модели Lancer и Galant. Контракт с Chrysler International истек в августе 1982 года, и MMC открыла свое первое представительство в Роттердаме в 1977 году, предшественнике нынешней Mitsubishi Motors Europe BV, штаб-квартира которой до сих пор находится в Нидерландах. За эти 40 лет продажи Mitsubishi Motors в Европе значительно выросли: от первоначальной продажи ограниченного количества автомобилей в 1975 году до результата последнего финансового года - 92 411 продаж в 34 европейских странах, где представлена MME (исключая Россия, Украина и Казахстан), причем тремя основными рынками являются Германия (22 138 автомобилей), Великобритания (12 349 автомобилей) и Норвегия (5697 автомобилей). Однако наилучшие показатели компании остаются в России, где в прошлом финансовом году было продано 80 000 автомобилей. Поэтому в 2007 году этот рынок был отделен от Mitsubishi Motors Europe и стал отдельным коммерческим регионом компании. С 2009 года на российском рынке действует совместное предприятие Mitsubishi Corporation и Группы Рольф, к которому в 2012 году присоединилась Mitsubishi Motors Corporation, создав новую компанию «ММС Рус». За более чем 40 лет MMC также расширила производственную деятельность в Западной Европе (включая бывший завод с 1995 по 2012 год), а затем и в России (через PCMA Rus, совместное предприятие с PSA Peugeot Citroën, чья производственная деятельность началась. в 2010). Европейская палитра деятельности MMC также включает дизайн (с 1989 по 2009 год) и исследования и разработки (с 1989 года). Основные моменты истории Mitsubishi в Европе 1956: Первые автомобили Mitsubishi продаются в Европе (Испания, затем в Греции в 1963 году). 1970: Основание Mitsubishi Motors Corporation (MMC) в соответствии с соглашением между Mitsubishi Heavy Industries Co. и Chrysler Corporation 1974: MMC получает разрешение от Chrysler продавать в Европе от своего имени: Август: первое дистрибьюторское соглашение (Бельгия и Люксембург, затем Нидерланды и Великобритания).

Октябрь: первая европейская презентация на автосалоне Earls Court в Лондоне. 1975: Начало поставок Lancer и Galant 1977: Первое представительство (Роттердам, Нидерланды): 1977: Первая победа в ралли в Европе (Lancer - победа в соответствующем классе автомобилей на ралли 1000 озер) 1982: Окончание дистрибьюторского соглашения с Chrysler International SA 1985: Представительство переезжает во Франкфурт (Германия) 1989: Открытие Европейского центра исследований и разработок недалеко от Франкфурта (Германия) 1991: Начало деятельности в России. 1993: Открытие европейской штаб-квартиры продаж и маркетинга (MMSE) в Амстердаме (Нидерланды). 1995: Carisma, первый специализированный европейский продукт MMC (совместная платформа с Volvo), выходит на рынок. 2001: Mitsubishi Motors приобретает 100% NedCar 2004: На рынке появляется Colt только для Европы (совместная платформа с DaimlerChrysler - производится NedCar) 2004: Colt получает награду "Das Goldene Lenkrad" ("Золотой руль") от немецкого еженедельника "Bild am Sonntag", издаваемого Axel Springer AG. 2005: Первое соглашение о сотрудничестве с PSA Peugeot Citroën (Peugeot 4007 и Citroën C-Crosser на базе Outlander 2-го поколения) 2007: Россия становится отдельным торговым регионом для компании, отдельным от Mitsubishi Motors Europe. 2009: Реструктуризация Mitsubishi Motors Europe 2010: Запуск производства в Калуге, Россия 2010: i-MiEV, городской автомобиль со 100% электрическим приводом, появляется на европейском рынке. 2012: NedCar продан VDL Groep BV по символической цене 1,00 евро (с гарантией работы) 2012: ГМК покупает 9% российского дистрибьютора (позднее название компании - в мае 2013 года - «ГМК Рус»). 2013: Подключаемый электрический гибридный кроссовер Outlander PHEV впервые появляется на европейском рынке 2013: Штаб-квартира Mitsubishi Motors Europe переезжает в новое здание недалеко от Маастрихта Russian music services have begun to mark artists who are foreign agents



Russian music streaming services have begun to mark artists who are recognized as foreign agents with a corresponding label. A Fontanka correspondent was able to verify this by reviewing the catalogs of VK Music, Zvuk, MTS Music, and Yandex Music. .

Перспективы криптовалютного рынка



Капитализация рынка криптовалют оставалась стабильной в течение последних 24 часов, колеблясь в районе 2,1 триллиона долларов США, что вернулось на уровень середины [ ... ]

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