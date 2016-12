57,5 тона негодни храни открити в складове в София

Multithumb found errors on this page:



Специализираната операция е проведена вчера от служители на отдел „Икономическа полиция” при СДВР, съвместно със служители на Териториална Дирекция НАП- София и инспектори на Областна Дирекция по безопасност на храните, съобщиха от пресцентъра на столичната полиция. В хода на акцията са извършени проверки на хладилни складове и търговски помещения на територията на София, от които са иззети 57 500 килограма негодни хранителни стоки - месо, кашкавал, сухо мляко и др. За всички тях не са предоставени документи за произход. При проверките е констатирано, че част от продуктите са съхранявани неправилно, други - с изтекъл срок на годност и негодни за консумация, липсвали маркировка и етикетиране. Продуктите са иззети и е започната процедура за бракуването и унищожаването им.

