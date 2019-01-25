Кэжуал любим за свое удобство и практичность

Стиль кэжуал любим среди многих женщин за свое удобство и практичность. Этот стиль подразумевает ношение вещей, которые не предназначены под конкретный случай. А их умелая комбинация создает идеальный образ как на работу, так и на дружескую прогулку. Для того, чтобы правильно сформировать образ, можно соблюдать несколько правил. Первое, что актуально для стиля кэжуал – джинсы. Они удобнее брюк, к тому же черные можно носить в офис даже со строгим дресс-кодом. Удобство -второе правило стиля кэжуал. Девушки, выбирающие его, ценят удобство порой даже превыше моды. Ткани должны быть приятными на ощупь, а также которые не мнутся. В стиле кэжуал драгоценностям не место, лучше заменить их недорогой бижутерией. Кэжуал считается повседневным стилем, потому уместен как на работе, так и на свиданиях. Стоит помнить, что наряд нужно подбирать в магазине стильной одежды под каждый случай индивидуально. Для того, чтобы облегчить выбор стиля, нужно изучить несколько основных его подвидов: Стиль бизнес-кэжуал считается практичным вариантом для работы с не слишком строгим дресс кодом. Например, неудобную шпильку можно заменить лоферами. А классический пиджак стоит заменить на кардиган однотонного цвета. Вместо рубашки под кардиган можно надеть джемпер. Возможно наличие декора или необычных карманов, вставок и вышивок.

Смарт-кэжуал является еще одним подвидом стиля, который отличается еще большей простотой. Можно комбинировать, например, деловой костюм с футболкой. Основа для данного подвида – сочетание разного стиля тканей и цветов. Возможность создания спортивного подвида кроется в замене спортивных штанов на джинсы. Можно сочетать толстовку с кедами и прочие малосочетаемые вещи.

Молодежи больше подойдет стиль стрит-кэжуал. К традиционным стилистическим приемам относят наличие в образе шарфов, шейных платков, а также многослойность. Индивидуальность в приоритете, которую можно достичь при помощи ярких аксессуаров. Олаут- кэжуал считается тоже небрежным подвидом, где комфорт ценится превыше всего. Если есть желание создать романтический образ, можно использовать элементы кэжуал–гламура. Основными нюансами считается наличие бантов, страз и украшений. Допустимо незначительное количество украшений. Считается, что данный стиль подходит как молодым особам, так и зрелым дамам. Правильный подбор элементов поможет достичь индивидуальности в любом возрасте и ситуации. Теменужка Петкова: Инвеститор за АЕЦ „Белене“ ще има в началото на 2019 г.



Според министърът на енергетиката Теменужка Петкова в началото на 2019 година е съвсем реалистично да имаме избран инвеститор за АЕЦ "Белене". Това стана ясно от срещ [ ... ]

Сбъркан закон и огромни опашки пред Агенцията по вписванията



Последните промени в Закона за счетоводството трябваше да улеснят предприемачите, които не развиват дейност повече от година. Според законовата промяна от тя [ ... ]

Facebook Следваща >