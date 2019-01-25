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|Кэжуал любим за свое удобство и практичность
|Петък, 25 Януари 2019г. 02:22ч.
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Стиль кэжуал любим среди многих женщин за свое удобство и практичность. Этот стиль подразумевает ношение вещей, которые не предназначены под конкретный случай. А их умелая комбинация создает идеальный образ как на работу, так и на дружескую прогулку.
Для того, чтобы правильно сформировать образ, можно соблюдать несколько правил. Первое, что актуально для стиля кэжуал – джинсы. Они удобнее брюк, к тому же черные можно носить в офис даже со строгим дресс-кодом. Удобство -второе правило стиля кэжуал. Девушки, выбирающие его, ценят удобство порой даже превыше моды. Ткани должны быть приятными на ощупь, а также которые не мнутся. В стиле кэжуал драгоценностям не место, лучше заменить их недорогой бижутерией.
Кэжуал считается повседневным стилем, потому уместен как на работе, так и на свиданиях. Стоит помнить, что наряд нужно подбирать в магазине стильной одежды под каждый случай индивидуально. Для того, чтобы облегчить выбор стиля, нужно изучить несколько основных его подвидов: