Рост популярности электронных сигарет

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, с 2000 года число курильщиков обычных сигарет в мире сократилось: если в 2000 году курильщиков насчитывалось 1,14 млрд, то сейчас - 1,1 млрд человек. Но в отношении электронных сигарет наблюдается противоположная тенденция. Число вейперов - курильщиков электронных сигарет - в последние годы быстро растет. Если в 2011 году электронные сигареты курили 7 млн человек, то сейчас - уже 35 млн человек. По оценкам аналитической компании Euromonitor, к 2021 году число взрослых людей, которые курят электронные сигареты, достигнет 55 млн человек. Люди тратят все больше денег на электронные сигареты. Рынок растет вместе с увеличением числа вейперов. Сейчас мировой рынок электронных сигарет оценивается в 22 млрд долларов - пять лет назад этот показатель был на 4,2 млрд долларов меньше. Больше всего электронных сигарет продается в США, Японии и Британии. Вейперы в этих трех странах в 2016 году потратили на некурительный табак и электронные сигареты 16,5 млрд долларов. В числе стран с самыми крупными продажами электронных сигарет - Швеция, Италия, Норвегия и Германия. Есть два основных типа электронных сигарет - открытые и закрытые (системы открытых и закрытых резервуаров). В открытых системах емкость можно самостоятельно заполнять жидкостью, которая испаряется из резервуара. Такие сигареты, как правило, укомплектованы заменяемым мундштуком, и похожи на длинные шариковые ручки. В электронных сигаретах закрытого типа используются готовые заправки для сигарет, заполненные жидкостью. С 2011 года популярность электронных сигарет открытого типа начала заметно расти. Именно такой тип предпочитают бывшие курильщики. В этом году, по оценкам экспертов, вейперы потратят на электронные сигареты открытого типа 8,9 млрд долларов. Это почти в два раза больше, чем сумма от продаж электронных сигарет закрытого типа. Согласно докладу Ernst & Young, большинство вейперов покупают электронные сигареты в специализированных магазинах. 35% курильщиков из Британии, Франции, Германии, Польши, Италии, России и Южной Кореи приобрели электронные сигареты в специализированных магазинах. 21% вейперов из 3000, опрошенных Kantar для Ernst & Young, сообщили, что купили свои электронные сигареты в интернет-магазинах. Можно предположить, что потребители предпочитают покупать свои первые электронные сигареты в специализированных магазинах оффлайн, чтобы поближе познакомиться с новым для них продуктом и чтобы консультанты в магазине помогли им определиться с выбором. В Британии, которая является самым крупным рынком электронных сигарет в Европе, насчитывается порядка 2000 специализированных магазинов, продающих электронные сигареты. Согласно данным исследования Ernst & Young, большинство вейперов в странах, где проводилось исследования, убеждены в том, что электронные сигареты не так вредны для здоровья, как обычные. Около 49% вейперов сообщили, что переход на электронные сигареты был для них одним из способов бросить курить обычные. Служба общественного здравоохранения Англии (Public Health England) опубликовала доклад о курении электронных сигарет, согласно которому вейпинг действительно представляет меньшую опасность для здоровья, чем обычные сигареты. Также в докладе говорится, что пока нет никаких оснований говорить о том, что курение электронных сигарет может подтолкнуть молодых людей к курению сигарет обычных. Петър Баран: Влизането на държавата в ЕРП-то е глупост



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