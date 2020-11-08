Красочная печать на МДФ плитах

Древесноволокнистая плита изготавливается прессованием древесных волокон со связующим - карбамидной смолой и средней плотностью, порядка 600 - 800 кг на метр кубический. Полученные таким образом плиты МДФ приобрели большую популярность по характеристикам, очень близким к натуральной древесине и отсутствию формальдегида в составе. Применяется в качестве деталей интерьера, изготовлении мебели.

МДФ плиты, являясь экологичным материалом, применяются для обустройства детских комнат, мебели. Печать на МДФ может «оживить» детскую комнату, если на мебель нанести рисунки, фотографии. Для такой печати подойдёт кухонная мебель, выполненная красочная печать на МДФ в прихожей придаст художественную выразительность всей квартире.

Фотопечать широко применяется дизайнерами, это возможность разместить оригинальное изображение для повышения привлекательности своей продукции. Изображения наносятся как на мебель, так и на двери, стеновые панели, потолок. Темы изображений самые разные или просто комбинация графических символов, линий, звёздочек, стрелок, окружностей, треугольников.

Для формирования изображения на МДФ, применяется технология УФ-печати. Изображение печатается широкоформатным принтером, затем покрывается слоем защитного акрилового лака, глянцевого бесцветного или матового. Лакирование изображения, поверхности всей МДФ-плиты, повышает износостойкость, долговечность существования изображения.

УФ-печать является струйной печатью специальными УФ-красками (чернилами), которые фотополимеризируются в УФ-излучении. Само изображение это плёнка на поверхности. Для глубокой адгезии поверхность МДФ предварительно очищают, если нужно — обезжиривают, покрывают специальными растворами для закрепления изображения.

УФ-чернила, это современный технологичный продукт, на основе необратимой полимеризации чернил, поэтому изображения долговечные, ярко насыщенные, водоустойчивые, не выгорают, стойкие к химически активным веществам. Нанесённое изображение-покрытие запаха не имеет.

Чернила-краски для печати, являются также полностью экологичным продуктом. Это важное свойство, так как фотоизображения будут находится в закрытых помещениях и вредные испарения не должны угрожать здоровью.

Технология УФ-печати хорошо отработана, оборудование испытано в работе, поэтому экспериментальные работы не продолжительны. Установив оборудование, на следующий день можно начинать коммерческую деятельность.