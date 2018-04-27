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|Разновидности дизайнерской ювелирной бижутерии
|Петък, 27 Април 2018г. 19:24ч.
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Украшения являются неотъемлемой составляющей повседневных и праздничных образов. Но для их покупки требуются огромные средства. Опытные дизайнеры нашли способ сократить стоимость аксессуаров, разработав несколько коллекций бижутерии. Она предлагается в широком ценовом диапазоне, что позволяет людям с разными финансовыми возможностями выглядеть стильно и модно. Преимуществами таких изделий являются:
Такие украшения не имеют ничего общего с дешевыми аксессуарами из алюминиевых сплавов и пластика. Ювелирная бижутерия производится из высококачественных материалов по проверенным технологиям. Ее ассортимент огромен. Он включает в себя мужские и женские линейки. В первых представлены браслеты, перстни, кулоны, запонки, зажимы для галстуков. Для представительниц прекрасного пола производители предлагают оригинальные кольца и серьги, колье и ожерелья, подвески и другие изделия. Есть в коллекциях http://zlatovlaska.com.ua/ магазин бижутерии и парные украшения. Они носят символический характер, так как предназначены для влюбленных.
Основными материалами для изготовления ювелирной бижутерии выступают высокопробное серебро, сталь с антикоррозийной защитой, нежный и изысканный перламутр, эффектное муранское стекло, натуральная кожа, сверкающие финианты. Молодым клиентам придутся по вкусу разноцветные изделия, выполненные из силикона. Многие украшения не только разрабатываются дизайнерами, но и создаются исключительно ручным способом, что делает их эксклюзивными.