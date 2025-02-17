Новый Defender V8 и ряд эксклюзивных модификация присоединяются к ассортименту

Созданный на основе десятилетий работы над Land Rover V8, мощный Defender V8 пополнил линейку подключаемых модулей гибридных, бензиновых и дизельных двигателей. Компания Land Rover представила мощный Defender V8 как ряд усовершенствований своего неотразимого и отмеченного наградами семейства полноприводных автомобилей 4x4.Новый Defender V8 мощностью 525 л.с. и Defender V8 Carpathian Edition обеспечивают уникальное сочетание мощности и внедорожных возможностей, со специальными настройками шасси, предназначенными только для этого двигателя, обеспечивая водителю новые впечатления как на дороге, так и вне ее. Новые мощные модели основаны на десятилетнем наследии Land Rover V8, включая оригинальный V8 этапа I семидесятых годов, североамериканские модели девяностых годов и мощный Defender WorksV8. Бензиновый двигатель V8 - не единственное нововведение. Существует также новый уровень оснащения XS, свежие пакеты внешнего дизайна, которые обеспечивают больший потенциал для настройки, и дополнительный большой 11,4-дюймовый сенсорный экран для информационно-развлекательной системы Pivi Pro. Defender V8 создан на базе ведущих внедорожных надежных внедорожников 4x4, обеспечивая водителю новый уровень мощности и сочетая в себе мощный 5,0-литровый бензиновый двигатель V8 с нагнетателем мощностью 525 л.с. с профессионально разработанной подвеской и настройкой трансмиссии для создания самого быстрого и динамичного Defender на сегодняшний день. Эксклюзивная новая версия Carpathian основана на Defender V8 и представляет собой окончательное выражение дизайна, мощности и проходимости Defender, в то время как новая спецификация XS успешно заменяет First Edition и характеризуется улучшением как интерьера, так и внутреннего дизайна. Возможности настройки Defender также были расширены за счет введения новых пакетов экстерьера. Пакеты Bright, ExtendedBright и Extended Black содержат особые инновации, подчеркивающие безупречный силуэт Defender. Расширенные возможности подключения также являются частью обновлений. Современная информационно-развлекательная система Defender PiviPro теперь оснащена рядом новых функций, включая возможность установки более крупного 11,4-дюймового сенсорного экрана. Дэвид Хеминг, главный инженер по продукции Jaguar Land Rover, сказал: «Представление нашего двигателя V8 добавляет новое измерение к опыту вождения Defender и его внедорожным возможностям. Быстрая и увлекательная вождение, он представляет собой верхушку семейства Defender и полезен на дороге, так как он способен выйти за ее рамки. Мы также расширили привлекательность всей линейки Defender за счет нового уровня оборудования, пакетов и улучшенных возможностей подключения, так что действительно есть Defender, отвечающий всем потребностям ». Новый Defender V8 является окончательным выражением сильнейшего полноприводного автомобиля Land Rover и напоминает о богатом наследии восьмицилиндровых автомобилей Land Rover 1970-х годов. Новый мощный двигатель V8 с нагнетателем доступен в модификациях 90 и 110 и обеспечивает повышенную производительность без ущерба для непреодолимых внедорожных возможностей Defender. Благодаря уникальной настройке подвески и трансмиссии, включая специальные пружины и амортизаторы, а также новый задний дифференциал с электронным управлением, культовый внедорожник обеспечивает более маневренную управляемость и улучшенный контроль - все это сопровождается характерным звуком двигателя V8. Мощность исходит от 5,0-литрового бензинового двигателя V8 Land Rover с нагнетателем, который производит 525 л.с., 625 Н крутящего момента в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Defender V8 90 разгоняется с 0 до 100 км / ч. за 5,2 секунды максимальная скорость 240 км / ч. при расходе топлива до 14,5 л. / 100 км. и выбросы CO2 327 г / км. Исключительные внедорожные качества - отличительная черта Defender, а V8 добавляет новый уровень привлекательности для водителя, привнося новый динамический режим в систему Terrain Response - доступный только для Defender V8. Режим помогает водителям воспользоваться преимуществами более динамичного характера и баланса при движении модели мощностью 525 л.с. по асфальту. Созданный как самый быстрый и привлекательный Defender на сегодняшний день, он обеспечивает непревзойденную маневренность и привлекательность для водителя. Ян Грей, старший менеджер подразделения Powertrain Advanced Engineering, Jaguar Land Rover, сказал: «5,0-литровый двигатель V8 с наддувом еще больше усиливает уникальный характер Defender. Звучит фантастически и обеспечивает невероятную производительность, обеспечивая новый уровень привлекательности для водителя. Наша инженерная задача заключалась в оптимизации калибровки трансмиссии Defender, чтобы обеспечить как отзывчивые ходовые качества, так и точную настройку для бездорожья - и все это без ущерба для невероятных внедорожных возможностей Defender». Увеличенный диаметр стабилизаторов поперечной устойчивости способствует устойчивому положению в экстремальных поворотах, а уникальный электронный активный задний дифференциал представляет систему Yaw Controller, которая позволяет точно контролировать положение Defender V8 в поворотах, когда он достигает предела тяги и превышает его. . Тщательная калибровка нового динамического режима в Terrain Response 2 придает Defender V8 более маневренный, игривый и отзывчивый характер. Работая в гармонии с технологией векторизации тормозного момента, системой контроля тяги и новым контроллером Yaw Controller, Defender V8 стал быстрее, привлекательнее и управляемее, чем когда-либо. Мгновенно узнаваемый, Defender V8 отличается рядом уникальных внешних улучшений; нестандартные внешние эмблемы, характерные выхлопные трубы и уникальные 22-дюймовые легкосплавные диски, окрашенные в темно-серый цвет, выделяют самую мощную модель из этой линейки. Defender V8 дополнительно идентифицируется с его тормозами Xenon Blue и 20-дюймовыми дисками. Тщательная акустическая настройка индукционной и выхлопной систем Defender V8 обеспечивает целеустремленный и аутентичный звук. Откалиброванный для любой дорожной ситуации, этот захватывающий звук можно улучшить, выбрав динамический режим с помощью системы Terrain Response. Покупатели могут выбрать один из трех цветов - CarpathianGrey, Yulong White и Santorini Black - с контрастной крышей Narvik Black в первых двух вариантах. Детали экстерьера цвета Shadow Atlas дополняют характерный внешний вид нового Defender V8. Внутри Defender V8 оснащен сиденьями, обитыми уникальной кожей Windsor цвета Ebony с замшевыми вставками Miko и Robustec, каждая из которых имеет уникальный лейбл Ebony, а внутренняя балка автомобиля имеет особую отделку Satin Black. Рулевое колесо украшено тактильными перьями из сатинированного хрома, которые ускоряют ход, что является уникальным для моделей V8. Кожа покрывает корпус подушки безопасности и скорость, а светящиеся металлические накладки на пороги украшены надписью V8. Defender V8 Carpathian Edition Эксклюзивный новый Defender V8 Carpathian Edition - это высшее выражение производительности, прочности и дизайна, а также вершина в линейке Defender. Выполненный в цвете Carpathian Grey, он отличается контрастной крышей Narvik Black и передней крышкой впервые в новом Defender - багажником. Дополнительные визуальные акценты включают уникальный логотип V8 Carpathian Edition, буксировочные крюки Satin Black и характерные тормоза Xenon Blue. Уникальный внешний вид отделан атласной защитной пленкой Land Rover. Перерабатываемая полиуретановая оболочка придает культовому 4x4 современную полуматовую отделку, которая защищает от всего - от царапин на парковке до повреждений на бездорожье. Внутри Defender V8 Carpathian Edition имеет те же обновления, что и V8, с сиденьями, отделанными замшей Miko с акцентами Robustec, обтянутым кожей алькантарой рулевым колесом и освещенными дверными порогами. Defender XS Edition Новый уровень оснащения XS заменяет чрезвычайно успешную First Edition. Позиционируясь над моделями SE, он отличается уникальным внешним видом и интерьером, доступным как в модификации 90, так и в модификации 110. Внешний вид XS Edition отличается отличительной 20-дюймовой алюминиевой отделкой с алмазным напылением и отделкой Satin Grey. Доступен выбор из четырех цветов: Silicon Silver, Hakuba Silver, Gondwana Stone и Santorini Black. Внутри сиденья XS с электроприводом с 12 направлениями и подогревом отделаны кожей цвета хаки, а поперечная балка автомобиля - светло-серой. Дополняют интерьер уникальные металлические планки на порогах. Полная стандартная комплектация включает электронную пневматическую подвеску, адаптивную динамику и настраиваемую систему TerrainResponse. Кроме того, XS оснащен матричными светодиодными фарами с характерными дневными ходовыми огнями, зеркалом заднего вида ClearSight и современной информационно-развлекательной системой PiviPro с акустической системой Meridian с 10 динамиками. В комплектацию XS входит ряд мощных и эффективных двигателей, включая бензиновый P400, P400e PHEV и дизельный D250 MHEV. Обновление Pivi Pro В 2022 модельном году Defender предложит систему беспроводной зарядки устройства, которая имеет усилитель сигнала для оптимизированного приема в сети и сигнала Wi-Fi. Возможности подключения также улучшены за счет последней эволюции информационно-развлекательной системы Pivi Pro, которая впервые предлагается с большим 11,4-дюймовым сенсорным экраном *. Новый дисплей из изогнутого стекла на 60% больше стандартного, что упрощает навигацию по маршруту. Быстрая и интуитивно понятная система PiviPro обеспечивает немедленную реакцию даже при первом запуске автомобиля. Упрощенная структура меню позволяет получить доступ к наиболее часто используемым функциям прямо с главного экрана, чтобы не отвлекать водителя. Систему можно легко настроить в соответствии с индивидуальными предпочтениями клиента.Можно добавлять, перемещать и удалять дополнительные значки приложений, а смахивание влево или вправо по экрану позволяет быстро отображать наиболее важную информацию, обеспечивая постоянную концентрацию наводчика. Расширенная навигация использует алгоритмы самообучения и динамические рекомендации для оптимизации маршрутизации, а интеллектуальная голосовая навигация отменяет звуковые инструкции в знакомой среде. Навигационное картографирование всегда актуально благодаря программной технологии Defender для обновлений программного обеспечения для воздуха (SOTA) †. Интеллектуальное обучение позволяет навигационной системе определять маршруты, которые клиенты регулярно используют, даже без ввода пункта назначения, и использует эту информацию для информирования водителей о самом быстром маршруте к их вероятному пункту назначения на основе текущих условий движения. Если станет доступен более быстрый маршрут, Pivi Pro предложит его в качестве альтернативы. Большая индивидуальность с новыми внешними пакетами Теперь покупатели могут выбрать один из трех новых пакетов внешнего дизайна: пакеты Bright, Extended Bright и Extended Black еще больше расширяют возможности персонализации нового Defender. Пакет Bright, доступный для всех уровней экипировки Defender, включает сетку и цветные эмблемы Noble Chrome. Пакет Extended Bright добавляет Ceres Silver к некоторым элементам экстерьера автомобиля. Покупатели Defender X, Defender X-Dynamic и Defender V8 могут выбрать новый пакет Extended Black. Он добавляет глянцевый черный цвет решетке радиатора, передней крышке и эмблемам, создавая впечатляющий и целеустремленный вид. Инструкция в электронном виде для ремонта Дефендера с 2007 года выпуска: http://www.lrman.ru/defender/2007 Exploring Ljubljana: A Captivating Walk Through History, Culture and Culinary Delights



Nestled in the heart of Slovenia, Ljubljana is a city that captivates with its charm, history, and welcoming atmosphere. Imagine strolling along picturesque streets, passing by a blend of Baroque and modernist architecture, with the gentle hum of the Ljubljanica River running beside you.

Перспективы криптовалютного рынка



Капитализация рынка криптовалют оставалась стабильной в течение последних 24 часов, колеблясь в районе 2,1 триллиона долларов США, что вернулось на уровень середины [ ... ]

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