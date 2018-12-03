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Адвокат из Болгарии о программах иммиграции
Понеделник, 03 Декември 2018г. 14:52ч.

Адвокат из Болгарии о программах иммиграции

Здравствуйте друзья. Представляем Вашему вниманию интервью руководителя компании «Второй паспорт» Юрия Моша с адвокатом и партнером компании «Второй паспорт» в Болгарии.

Здравствуйте Владимир. Какие есть иммиграционные программы?

– Здравствуйте Юрий. В Болгарии есть разные иммиграционные программы. Согласно закону, у нас есть 17 разных возможностей, по которым можно получить вид на жительство (ВНЖ), или постоянное место жительство (ПМЖ). Есть несколько программ, которые пользуются спросом, это:

Для пенсионеров, по этой программе не так сложно получить вид на жительство.

Торговое представительство. Это наша основная программа, с которой мы работаем. «Программы пенсионерам»

Человек заработал какие-то деньги в России, Украине, Казахстане, и хочет переехать в Болгарию. На родине у него есть доход, например акции, сдает квартиру, скопил деньги, и т д. Сколько ему нужно показать денег, чтобы получить ВНЖ?

– Самое главное, согласно требовали закона европейского союза, нужно доказать что он пенсионер официально. Доход должен быть не меньше чем минимальная заработная плата в Болгарии. На данный момент минимальная работа зарплата - 510 лев (Lev), или 260 евро в месяц. Это минимальный доход, который пенсионер должен показать и доказать что он будет получать его в своей стране.

Он может получить вид на жительство и спокойно жить?
– Да, все верно. Он получит ВНЖ.

Человеку нужно показывать съём жилья?
– Да, нужно. Это может быть аренда квартиры или дома.

Дополнительно нужно показать медицинскую страховку, справку о не судимости за уголовные преступления.

«Открытие предприятия»

Что нужно для открытия предприятия в Болгарии?
– Хочу уточнить один нюанс. В Болгарии очень легко открыть компанию любого вида собственности, но это не дает право получить вид на жительство. Можно только развивать бизнес. А для получения ВНЖ нужно зарегистрировать, так называемое, «Торговое представительство» иностранной компании. Это торговое представительство не может развивать бизнес в Болгарии, но то кто записан как директор, этого торгового представительства, может получить ВНЖ. Может быть много директоров, без разницы. Это самый популярный способ, по которому мы работаем.

И не обязательно эта компания должна быть с большими оборотами средств?
– Нужно показать, что это реальная компания, что она работает. С недавнего времени такие доказательства нужны. Любая минимальная деятельность.

Болгария не член Евросоюза?
– Болгария не входит в Шенгенскую зону. Вид на жительство Болгарии дает право проживать только в Болгарии. После вступления в Шенген зону через год – два, не могу точно сказать, будет можно жить в любой стране Шенген зоны.

Очень часто ВНЖ дается на 1 год с правом продления. После 3 лет, а чаще 5 лет, владением ВНЖ Болгарии можно получить болгарский паспорт. И уже с паспортом Болгарии можно жить где угодно в Евросоюзе.

«Обучение»

Какие еще есть программы получения ВНЖ?
– Обучение в болгарском университете реально, или формально. На основании этого можно получить ВНЖ Болгарии.

Следующая программа, с которой мы часто работаем – инвестиции в недвижимость, в акции любой компании даже с государственным участием, и т д.

Какая сумма инвестиций нужна?
– Сумма инвестиций, примерно, 500 тысяч лев.

Я бы хотел сказать что, у Владимира опыт работы адвокатом в Болгарии уже 17 лет.
– Да, я сам болгарин. Также дополнительно учился во Франции.

Хорошо, для первого знакомства достаточно. Спасибо Вам за беседу.

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Мы соединим Вас с Владимиром, адвокатом и партнером компании «Второй Паспорт» в Болгарии. Он предоставит Вам развернутую консультацию.

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