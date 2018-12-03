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|Адвокат из Болгарии о программах иммиграции
|Понеделник, 03 Декември 2018г. 14:52ч.
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Здравствуйте друзья. Представляем Вашему вниманию интервью руководителя компании «Второй паспорт» Юрия Моша с адвокатом и партнером компании «Второй паспорт» в Болгарии.
Здравствуйте Владимир. Какие есть иммиграционные программы?
– Здравствуйте Юрий. В Болгарии есть разные иммиграционные программы. Согласно закону, у нас есть 17 разных возможностей, по которым можно получить вид на жительство (ВНЖ), или постоянное место жительство (ПМЖ). Есть несколько программ, которые пользуются спросом, это:
Для пенсионеров, по этой программе не так сложно получить вид на жительство.
Торговое представительство. Это наша основная программа, с которой мы работаем. «Программы пенсионерам»
Человек заработал какие-то деньги в России, Украине, Казахстане, и хочет переехать в Болгарию. На родине у него есть доход, например акции, сдает квартиру, скопил деньги, и т д. Сколько ему нужно показать денег, чтобы получить ВНЖ?
– Самое главное, согласно требовали закона европейского союза, нужно доказать что он пенсионер официально. Доход должен быть не меньше чем минимальная заработная плата в Болгарии. На данный момент минимальная работа зарплата - 510 лев (Lev), или 260 евро в месяц. Это минимальный доход, который пенсионер должен показать и доказать что он будет получать его в своей стране.
Он может получить вид на жительство и спокойно жить?
Человеку нужно показывать съём жилья?
Дополнительно нужно показать медицинскую страховку, справку о не судимости за уголовные преступления.
«Открытие предприятия»
Что нужно для открытия предприятия в Болгарии?
И не обязательно эта компания должна быть с большими оборотами средств?
Болгария не член Евросоюза?
Очень часто ВНЖ дается на 1 год с правом продления. После 3 лет, а чаще 5 лет, владением ВНЖ Болгарии можно получить болгарский паспорт. И уже с паспортом Болгарии можно жить где угодно в Евросоюзе.
«Обучение»
Какие еще есть программы получения ВНЖ?
Следующая программа, с которой мы часто работаем – инвестиции в недвижимость, в акции любой компании даже с государственным участием, и т д.
Какая сумма инвестиций нужна?
Я бы хотел сказать что, у Владимира опыт работы адвокатом в Болгарии уже 17 лет.
Хорошо, для первого знакомства достаточно. Спасибо Вам за беседу.
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