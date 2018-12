Адвокат из Болгарии о программах иммиграции

Здравствуйте друзья. Представляем Вашему вниманию интервью руководителя компании «Второй паспорт» Юрия Моша с адвокатом и партнером компании «Второй паспорт» в Болгарии. Здравствуйте Владимир. Какие есть иммиграционные программы? – Здравствуйте Юрий. В Болгарии есть разные иммиграционные программы. Согласно закону, у нас есть 17 разных возможностей, по которым можно получить вид на жительство (ВНЖ), или постоянное место жительство (ПМЖ). Есть несколько программ, которые пользуются спросом, это: Для пенсионеров, по этой программе не так сложно получить вид на жительство. Торговое представительство. Это наша основная программа, с которой мы работаем. «Программы пенсионерам» Человек заработал какие-то деньги в России, Украине, Казахстане, и хочет переехать в Болгарию. На родине у него есть доход, например акции, сдает квартиру, скопил деньги, и т д. Сколько ему нужно показать денег, чтобы получить ВНЖ? – Самое главное, согласно требовали закона европейского союза, нужно доказать что он пенсионер официально. Доход должен быть не меньше чем минимальная заработная плата в Болгарии. На данный момент минимальная работа зарплата - 510 лев (Lev), или 260 евро в месяц. Это минимальный доход, который пенсионер должен показать и доказать что он будет получать его в своей стране. Он может получить вид на жительство и спокойно жить?

– Да, все верно. Он получит ВНЖ. Человеку нужно показывать съём жилья?

– Да, нужно. Это может быть аренда квартиры или дома. Дополнительно нужно показать медицинскую страховку, справку о не судимости за уголовные преступления. «Открытие предприятия» Что нужно для открытия предприятия в Болгарии?

– Хочу уточнить один нюанс. В Болгарии очень легко открыть компанию любого вида собственности, но это не дает право получить вид на жительство. Можно только развивать бизнес. А для получения ВНЖ нужно зарегистрировать, так называемое, «Торговое представительство» иностранной компании. Это торговое представительство не может развивать бизнес в Болгарии, но то кто записан как директор, этого торгового представительства, может получить ВНЖ. Может быть много директоров, без разницы. Это самый популярный способ, по которому мы работаем. И не обязательно эта компания должна быть с большими оборотами средств?

– Нужно показать, что это реальная компания, что она работает. С недавнего времени такие доказательства нужны. Любая минимальная деятельность. Болгария не член Евросоюза?

– Болгария не входит в Шенгенскую зону. Вид на жительство Болгарии дает право проживать только в Болгарии. После вступления в Шенген зону через год – два, не могу точно сказать, будет можно жить в любой стране Шенген зоны. Очень часто ВНЖ дается на 1 год с правом продления. После 3 лет, а чаще 5 лет, владением ВНЖ Болгарии можно получить болгарский паспорт. И уже с паспортом Болгарии можно жить где угодно в Евросоюзе. «Обучение» Какие еще есть программы получения ВНЖ?

– Обучение в болгарском университете реально, или формально. На основании этого можно получить ВНЖ Болгарии. Следующая программа, с которой мы часто работаем – инвестиции в недвижимость, в акции любой компании даже с государственным участием, и т д. Какая сумма инвестиций нужна?

– Сумма инвестиций, примерно, 500 тысяч лев. Я бы хотел сказать что, у Владимира опыт работы адвокатом в Болгарии уже 17 лет.

– Да, я сам болгарин. Также дополнительно учился во Франции. Хорошо, для первого знакомства достаточно. Спасибо Вам за беседу.



