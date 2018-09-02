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Ноутбуки Google узнают хозяина в лицо
Неделя, 02 Септември 2018г. 20:41ч.

Ноутбуки Google узнают хозяина в лицо

Чтобы снять блокировку с ноутбуков на базе Chrome OS, нужно будет всего лишь посмотреть в камеру

Новая версия операционной системы для ноутбуков Chrome OS может получить функцию распознавания лиц. Релиз может состояться одновременно с появлением смартфонов Pixel.

Согласно источникам, в будущих хромбуках будет возможна разблокировка устройства с помощью лица. Сообщается, что функция будет программной и станет доступна для всех ноутбуков https://allo.ua/ru/products/notebooks/ с Chrome OS на борту. Возможно, обновление выйдет этой осенью вместе с релизом флагманских смартфонов Google Pixel (где также добавят биометрический сенсор).

В последнее время технология распознавания по лицу является трендом в мобильной отрасли. Одним из ярких представителей устройств с биометрическим сенсором является iPhone X, система Face ID которого якобы ошибается лишь раз на миллион случаев.

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