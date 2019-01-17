Как утеплить обувь

Замерзшие ноги — главная причина насморка и простуды в холодное время года. Есть разные способы утеплить ботинки: одни советуют класть меховую стельку, другие — надевать носок плотнее. Но лучше всего этого действует простой метод, которым часто пользуются туристы-походники.

Чтобы утеплить ноги, не нужно изобретать велосипед и гоняться за дорогими стельками. Конечно, лучше всего позаботиться про качественную кожаную обувь из Америки на натуральном меху или обзавестись современной парой ботинок или сапог из нубука. Но если такой возможности нет, то спасет ситуацию этот копеечный способ. Способ, который подойдет для детской и взрослой зимней обуви.

Для утепления предлагаем использовать специальные стельки из фольги. Той самой, теплоизоляционной, которая используется для утепления стен и отражения тепла от батарей (многие прокладывают за батареей такую фольгу, и теплый воздух остается в комнате).

Для утепления обуви поможет именно теплоизоляционная фольга, поскольку она защищает ногу от переохлаждения.

Все, что нужно, — вырезать из куска такой фольги стельку по размеру. В качестве образца возьмите стельку из своей обуви, обведите маркером и аккуратно вырежьте ножницами. Затем сделайте в стельке несколько отверстий диаметром не более 5 мм, Это исключительно важно, чтобы ноги не прели и не потели в обуви. Об этом часто забывают, но обратите внимание на то, что это просто необходимо для здоровья стоп.