Brabham возвращается на сцену с суперкаром

Имя Brabham известно каждому ценителю Формулы 1. С 1962 по 1992 год его машины участвовали в 402 гонках Гран-при, в их активе 35 побед, 120 подиумов, два чемпионских титула в конструкторах и четыре индивидуальных пилота. Помимо Формулы 1, Brabham участвовал в Формулах 2, 3 и 5000, а также в Indycar, но также производил модели с колесами с покрытием, такие как BT8 в 1964 году. Команда исчезла с горизонта в начале 1990-х, после чего было предпринято несколько попыток возродить бренд. В прошлом месяце запустил еще один, возглавляемый его сыном Джеком Брэбэмом - Дэвидом, создавшим новую компанию Brabham Automotive. В этом году обещают представить первую за 26 лет машину с именем Brabham. Работа над автомобилем, по всей видимости, началась не вчера, и в компании не говорят, что это будет. Ожидается, что это будет суперкар для езды по дорогам общего пользования. Индекс модели - ВТ62 продолжает обозначения старых автомобилей марки. За буквами стоят имена Brabham и Tauranac (дизайнер Рон Торанак является соучредителем команды Brabham и компании MRD). Число - еще одна числовая модель в истории Brabham. Как и его отец Джек, 52-летний Дэвид является автогонщиком. В отличие от своего отца, он не так хорошо выступил в Формуле 1 - он участвовал в двух сезонах - 1990 и 1994, и не набрал ни одного очков. Однако в 1989 году Дэвид стал чемпионом британского чемпионата Формулы 3, а в 2009 году. он победил в команде «24 часа Ле-Мана» на Peugeot 908 HDi FAP. Бренд Brabham известен многими инновациями в гонках - в 1963 году он первым использовал аэродинамическую трубу для усовершенствования своего автомобиля. В 70-х и 80-х годах прошлого века техническим директором был Гордон Мюррей.Он и его команда впервые использовали карбоновые тормозные диски, алюминиевый монокок, армированный стекловолокном.Самый интересный проект - автомобиль BT46B Alfa Romeo с задней частью, создающей дополнительное разбавление. под днищем автомобиля, увеличивая силу давления на гусеницу. Brabham BT46B стартовал только в одной гонке - Гран-при Швеции 1978 года и выиграл благодаря пилоту Ники Лауда, который стартовал с третьей позиции. Сразу после этого FIA запретила представление. В 1981 году FIA представила минимальный дорожный просвет 60 мм. Мюррей тоже находит здесь загвоздку - он использует в автомобиле BT49C гидропневматическую подвеску, которая регулирует клиренс во время движения. Соперники протестовали, но, поскольку буква регламента не была нарушена, они не смогли запретить новую систему и вынудили другие команды разработать аналогичные. В начале 1980-х годов компания Brabham снова инициировала замену шин и заправку топливом. Если новой компании Brabham удастся унаследовать предыдущий изобретательский драйв, модель Brabham BT62 может стать весьма интересной. Наверное, пока рано говорить о возвращении команды в Формулу 1, но не стоит исключать такой шаг вперед в будущем. Технические характеристики автомобиля Brabham BT58 можно посмотреть здесь >>> Катки как спецтехника



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