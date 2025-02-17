Jaguar Land Rover продолжит свой год на Парижском автосалоне со 2 по 14 октября, демонстрируя автомобили из своего легендарного прошлого, ведущего настоящего и инновационного будущего.

Компания Land Rover продемонстрирует автомобиль скорой помощи Discovery (https://autoinstruction.ru/Land-Rover/Discovery), который будет обслуживать Красный Крест Австрии. Уникальный внедорожник будет представлен в Париже вместе с Range Rover SV Coupé и Land Rover Series I Reborn, а поклонники Jaguar смогут сравнить новейшие модели. XJ50 и оригинальный XJ6 Series 1 1968 года, мировая премьера которого состоялась полвека спустя. Посетители стенда Jaguar Land Rover на выставке ParisExpo Porte de Versailles также будут иметь возможность увидеть полностью электрический Jaguar I-PACE. .

Празднование 70-летия превосходства во всех областях

Land Rover (https://autoinstruction.ru/Land-Rover) продолжит празднование своего 70-летнего юбилея как уникальная модель Discovery, которая будет использоваться в аварийном парке Красного Креста.

Вдохновленный оригинальным концептуальным автомобилем Project Hero и продуктом 18-месячного сотрудничества между Land Rover Special Vehicle Operations и Австрийским Красным Крестом, специально созданный Discovery оснащен самым современным оборудованием связи, в том числе самым современным оборудованием. ультрасовременный восьмивинтовой дрон. Land Rover является партнером Красного Креста с 1954 года.

Специально созданный Discovery будет сиять вместе с эксклюзивным Range Rover SV Coupé (https://autoinstruction.ru/Land-Rover/Range-Rover) и современной интерпретацией модели, положившей начало всему - Land Rover SeriesI Reborn.

Майкл ван дер Санде, генеральный директор Jaguar Land Rover Special Operations, сказал: «Наше партнерство с Красным Крестом - это не только наши автомобили. В начале нашего сотрудничества в 1954 году нашей целью было помочь Красному Кресту улучшить его реакцию на изгнание и, в конечном итоге, помочь спасти жизни. В течение последних 18 месяцев наши инженеры тесно сотрудничали с аварийной бригадой Австрийского Красного Креста, применяя технологии и талант Land Rover для создания уникального решения Красного Креста в регионе ».

Jaguar отмечает полувековую историю ведущего седана

Уникальная колонна автомобилей, представляющих прошлое и настоящее Jaguar XJ, проедет расстояние от завода Jaguar в Касл Бромвич, Великобритания, до Парижского автосалона, чтобы отметить 50-летие ведущего роскошного седана. В коллекции будут представлены восемь поколений XJ, выпущенных за последние полвека. Специальную колонку возглавит Series 1 - автомобиль, с которого все началось, и завершится последней специальной версией XJ50.

В 1968 году XJ дебютировал на выставке во французской столице, где основатель Jaguar сэр Уильям Лайонс представил свое видение седана, заменяющего E-type. Его автомобиль серии 1 будет выставлен в Париже рядом с XJ50.

Ян Каллум, директор по дизайну Jaguar, сказал: «Jaguar XJ - культовое имя бренда. Мы всегда уделяли особое внимание происхождению этого автомобиля, воссоздавая его в соответствии с современными временами, поэтому прекрасно, что современная модель будет стоять рядом с оригиналом, и каждый сможет ее увидеть.

Посетители стенда Jaguar также получат возможность насладиться его революционным первым полностью электрическим автомобилем I-PACE.