Изготовление автомобильных ключей и их ремонт

Компанию Smartkey знают в Украине и странах ближнего зарубежья благодаря услугам по изготовлению автомобильных ключей и их ремонту и замков, перепрограммированию секретности замковых механизмов. К перекодировке замка прибегают после покупки автомобиля с пробегом, при потере ключей, когда появляются сигналы о возможности угона.

Делать ее самостоятельно не рекомендуется – велика вероятность при разборе замка повредить детали, а работу по перекодировке выполнить так, что замковый механизм заблокируется. На двери, багажник авто ставят надежные замки, сложнейшим механизмом зачастую является замок зажигания – по повороту ключа отрабатывает система электрических контактов и электроника. Надежно, безопасно, быстро выполняют работы с замковыми механизмами специалисты компании smartkey.com.ua Smartkey. Через их руки прошли многие авто, и они хорошо знают тонкости родных замков иномарок и автомобилей отечественной сборки, моделей, предлагаемых на рынке запчастей.

Хорошая оснащенность центра оборудованием и инструментами, опытные мастера-профессионалы, наличие замковых механизмов и ремдеталей позволяют справиться с работой разной сложности. Это и ремонт, восстановление чипованных ключей. Для оказания услуги машину можно пригнать в центр. Мастер при восстановлении чипа ключа:

демонтирует ключ зажигания;

прибором считает код нарезки ключа;

отремонтирует замковую механику;

запрограммирует чип c использованием разъема OBD или путем внутрисхемного программирования;

вернет замок на место.

Восстановление чип-ключей осуществляется с применением современных приборов европейского образца.

Обращаются в центр и для замены корпуса автоключа. Необходимость в этом возникает при появлении на пластике сколов, трещин, потертостей и серьезных поломках, уменьшающих надежность аксессуара (залипание кнопки, выпало жало, сломалось крепление). Замена корпуса проводится в режиме бережного отношения к электронике аксессуара. Чип или плату с микросхемой без вмешательства в их работу переносят в новый корпус.

Компания оказывает услуги с 80-х, она популярна среди клиентов и пользуется их доверием. На востребованности услуг профессионального центра сказалась оперативная работа, хорошая оснащенность, демократичные цены благодаря партнерским отношениям с производителями замков и запчастей к замковым механизмам.