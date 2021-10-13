Как оформить картину в багет

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Главный принцип оформления картины в багет: багет подбирается к картине, а не к мебели или к интерьеру. В противном случае, после очередного ремонта, вам снова придется обращаться в багетную мастерскую и заказывать новую раму для картины. Дальнейшая сохранность картины сильно зависит от профессиональности оформления.
СОВЕТЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КАРТИН:
- Рама и картина должны взаимно дополнять друг друга и не должны соперничать между собой.
- Важно помнить, что при оформлении всегда доминирует картина, а раме отводится лишь роль связующего звена между картиной и интерьером.
- Багет должен сочетаться с картиной по цветовой гамме. Картины теплого тона оформляются в багет теплых оттенков, а холодного тона - в багет холодных оттенков.
- Цвет багета должен быть на пол тона темнее или светлее от преобладающего (основного) цвета картины, или совпадать с неосновным цветом картины.
- Если на картине преобладают простые линии, то и рама должна быть достаточно простой.
- Очень красиво, когда изображение на картине плавно переходит на раму.
- Очень красиво, когда орнамент или фактура багета дополняют или повторяют изображенный на картине мотив.
- Важно не забывать о стиле картины - авангардную живопись не оформляют в широкий классический багет с лепниной, и картину, написанную в голландской школе живописи, не оформляют в узкую, цветную, глянцевую, современную раму.
- Учитывайте глубину багета - если вы не хотите, чтобы был виден подрамник, на который натянута картина, то необходимо выбрать багет с глубиной от 1,5 см. Не бойтесь экспериментировать, используйте составную раму из двух и более разных профилей багета.
- Все багетные профили в составной раме должны быть разной ширины!
- Маленькие картины обычно оформляют в широкий багет так, чтобы общая площадь багета была больше площади самой картины.
- Если у картины кривой подрамник, то попросите в багетной мастерской в центре перетянуть картину на новый модульный подрамник.
СОВЕТЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИКИ:
- Для сохранности картину пастелью как можно скорее оформите в раму.
- Обязательно используйте паспарту, оно создает необходимую прослойку воздуха, которая защищаеи картину от соприкосновения со стеклом, обеспечивает консервацию картины, сохраняя микроклимат и улучшая сохранность произведения.
- Паспарту улучшает восприятие графики, помогает зрителю сконцентрировать внимание на картине.
- Сначала к графической картине выбирается паспарту, а затем багет.
- Диптих, триптих, квадриптих, полиптих можно расположить на одном листе паспарту и вставить в одну раму.
- Используйте только антибликовое или безбликовое стекло, оно будет защищать картину от ультрафиолетового и инфракрасного излучения.
- Обычное стекло - светопропускание около 91%, отражение УФ около 8%. Антибликовое стекло, матовое стекло - светопропускание около 80%, отражение УФ около 30%. Музейное стекло, безбликовое стекло, в зависимости от производителя - светопропускание до 99%, отражение УФ до 99%.
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