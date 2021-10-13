Как оформить картину в багет

Главный принцип оформления картины в багет: багет подбирается к картине, а не к мебели или к интерьеру. В противном случае, после очередного ремонта, вам снова придется обращаться в багетную мастерскую и заказывать новую раму для картины. Дальнейшая сохранность картины сильно зависит от профессиональности оформления. СОВЕТЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КАРТИН: Рама и картина должны взаимно дополнять друг друга и не должны соперничать между собой.

Важно помнить, что при оформлении всегда доминирует картина, а раме отводится лишь роль связующего звена между картиной и интерьером.

Багет должен сочетаться с картиной по цветовой гамме. Картины теплого тона оформляются в багет теплых оттенков, а холодного тона - в багет холодных оттенков.

Цвет багета должен быть на пол тона темнее или светлее от преобладающего (основного) цвета картины, или совпадать с неосновным цветом картины.

Если на картине преобладают простые линии, то и рама должна быть достаточно простой.

Очень красиво, когда изображение на картине плавно переходит на раму.

Очень красиво, когда орнамент или фактура багета дополняют или повторяют изображенный на картине мотив.

Важно не забывать о стиле картины - авангардную живопись не оформляют в широкий классический багет с лепниной, и картину, написанную в голландской школе живописи, не оформляют в узкую, цветную, глянцевую, современную раму.

Учитывайте глубину багета - если вы не хотите, чтобы был виден подрамник, на который натянута картина, то необходимо выбрать багет с глубиной от 1,5 см. Не бойтесь экспериментировать, используйте составную раму из двух и более разных профилей багета.

Все багетные профили в составной раме должны быть разной ширины!

Маленькие картины обычно оформляют в широкий багет так, чтобы общая площадь багета была больше площади самой картины.

Если у картины кривой подрамник, то попросите в багетной мастерской в центре перетянуть картину на новый модульный подрамник. СОВЕТЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИКИ: Для сохранности картину пастелью как можно скорее оформите в раму.

Обязательно используйте паспарту, оно создает необходимую прослойку воздуха, которая защищаеи картину от соприкосновения со стеклом, обеспечивает консервацию картины, сохраняя микроклимат и улучшая сохранность произведения.

Паспарту улучшает восприятие графики, помогает зрителю сконцентрировать внимание на картине.

Сначала к графической картине выбирается паспарту, а затем багет.

Диптих, триптих, квадриптих, полиптих можно расположить на одном листе паспарту и вставить в одну раму.

Используйте только антибликовое или безбликовое стекло, оно будет защищать картину от ультрафиолетового и инфракрасного излучения.

Обычное стекло - светопропускание около 91%, отражение УФ около 8%. Антибликовое стекло, матовое стекло - светопропускание около 80%, отражение УФ около 30%. Музейное стекло, безбликовое стекло, в зависимости от производителя - светопропускание до 99%, отражение УФ до 99%. Сантехник, который может все



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Как оформить картину в багет



Главный принцип оформления картины в багет: багет подбирается к картине, а не к мебели или к интерьеру. В противном случае, после очередного ремонта, вам снова приде [ ... ]

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