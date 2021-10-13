Аутсорсинг – популярная услуга и, казалось бы, ее использование приносит компании только пользу. Но, как и в любом другом виде деятельности, в этом есть и плюсы и минусы. О них сейчас и поговорим. Плюсы: Самый главный плюс для многих владельцев своего бизнеса – экономия средств и времени. Действительно, иногда оплата за услуги специализированной компании меньше, чем оплата труда штатного специалиста.

Уверенность в качественном выполнении работы.

Так как аутсорсинговая компания специализируется на конкретном виде деятельности, то у сотрудников имеется серьезный опыт. А нанимать нового работника – большой риск, так как он может оказаться некомпетентным.

С аутсорсинговой компанией в любое время можно расторгнуть договор.

В суд фирма не обратится, никакую компенсацию выплачивать не нужно. Работника же уволить гораздо сложнее.

Повышается эффективность работы.

Все усилия будут направлены на профильную деятельность вашей компании.

Экономия нервов.

Можно сказать, что это вообще для многих ключевой фактор. Трудовые споры будут исключены, не придется оплачивать больничные листы, нервничать из-за отсутствия важного сотрудника. Минусы: Главный из них состоит в том, что задача может быть выполнена неправильно. Это зависит от того, насколько четко вы сформулируете задачу, а также от того, насколько правильно ее поймет специалист аутсорсинговой компании. Бывает и так, что правильное понимание достигнуто не было, а это уже проблема.

Нарушение конфиденциальности. Информация подобного рода может быть разглашена, если у сотрудников аутсорсинговой фирмы имеется доступ к важной документации.

Отсутствие законодательной базы. Так как четкая правовая регламентация вопросов, связанных с аутсорсингом, практически отсутствует, в результате чего возникают споры, которые можно решить только в судебном порядке. Плюсы и минусы аутсорсинга



Аутсорсинг – популярная услуга и, казалось бы, ее использование приносит компании только пользу. Но, как и в любом другом виде деятельности, в этом есть и плюсы и ми [ ... ]

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