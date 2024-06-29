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|Катки как спецтехника
|Събота, 29 Юни 2024г. 09:56ч.
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Каток предназначен для уплотнения грунта, а также оснований во время постройки дамб, дорожных оснований, насыпей и т.д. Благодаря своей массе, каток уплотняет грунт или асфальтное полотно.
Дорожные катки в большинстве случаев применяются в строительстве дорог: для уплотнения грунта, песка, асфальтобетонных смесей. Помимо этого, данную спецтехнику используют и для благоустройства территорий около дома, так уплотняется грунт перед строительством парковок, тротуара или под тротуарную плитку. На сайте https://on-prava-3.com/spectehnika/katok можно узнать как получить права на управление такой спецтехники.
Не меньшей популярностью стало пользоваться применение катков в закрытых помещениях, например, в цехах, на производственных и промышленных предприятиях, в больших ангарах. Благодаря каткам в помещении точно так же уплотняется грунт, но делают это под стяжку.
Дорожный каток представлен прицепным, ручным либо самоходным дорожно-строительным механизмом. Он оснащен одним или же несколькими вальцами цилиндрической формы, которые имеют гладкую или профильную поверхность.
По назначению дорожные катки разделяются на следующие виды:
В зависимости от массы катка выделяют такие его разновидности:
Также катки делят по принципу действия (вибрационный и статический каток), по количеству вальцов (одно-, двух- и трехвальцовый), по способу передвижения (прицепной, ручной и самоходный), по типу рабочего органа (пневмоколесный, гладковальцовый, решетчатый, кулачковый и комбинированный каток).