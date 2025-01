Russian music services have begun to mark artists who are foreign agents



Russian music streaming services have begun to mark artists who are recognized as foreign agents with a corresponding label. A Fontanka correspondent was able to verify this by reviewing the catalogs of VK Music, Zvuk, MTS Music, and Yandex Music. .



Креативный особняк на знаменитом курорте



Хотим рассказать нашим, постоянным читателям о стильных удобных особняках, которые были возведены бизнесменом, родом из этих мест, Songkran Issara. А расположились они н [ ... ]