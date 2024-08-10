Перспективы криптовалютного рынка

Капитализация рынка криптовалют оставалась стабильной в течение последних 24 часов, колеблясь в районе 2,1 триллиона долларов США, что вернулось на уровень середины февраля.

Биткойн упал до $54 600 на поздних торгах 7 августа, но сумел вернуть $57 500 во время утренней азиатской сессии в четверг.

Эфириум остается слабым, опустившись ниже 2500 долларов и не сумев восстановить этот уровень, на момент написания он торговался на уровне 2432 долларов.

Большинство альткоинов по-прежнему находятся на медвежьем рынке, как и opex token, за исключением XRP, который получил большой импульс благодаря положительному решению и меньшему, чем ожидалось, штрафу в продолжающейся битве с SEC.

6 августа объемы торгов на Binance выросли до самого высокого уровня с середины апреля, когда они превысили 50 миллиардов долларов, поскольку розничная торговля начала загружаться.

С тех пор ежедневный объем торгов на бирже упал примерно до 20 миллиардов долларов, что все еще немного выше, чем в недели, предшествовавшие спаду.

По данным CoinGecko, 6 августа на Coinbase наблюдался аналогичный всплеск ежедневных объемов торгов: они выросли до 9 миллиардов долларов, а затем снова упали до 3,2 миллиардов долларов.

С момента падения рынка 5 августа общая капитализация восстановилась примерно на 13 % и достигла 2,1 триллиона долларов США, а около 250 миллиардов долларов вновь поступило на рынки в период спада покупательского бума.

Lookonchain также наблюдал, как учреждения покупали акции за счет большого притока стейблкоинов поставщику криптовалютной ликвидности Cumberland.