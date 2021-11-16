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Стартовал международный молодежный фестиваль театральных постановок «Русская авансцена 2021»
Вторник, 16 Ноември 2021г. 10:12ч.

Стартовал международный молодежный фестиваль театральных постановок «Русская авансцена 2021»

Международный молодежный фестиваль театральных постановок «Русская Авансцена 2021» будет проходить до 30 ноября в онлайн формате с участием театральных коллективов из 10 (десяти) стран СНГ и Европы.

Фестиваль «Русская Авансцена 2021» организован по инициативе и при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Целью онлайн-фестиваля «Русская Авансцена 2021» является развитие применения, распространения и продвижения русского языка как основы для международного диалога.

Как отметила Лариса Маркина, один из членов жюри, режиссер-постановщик театра им. Булгакова, театральный педагог, актриса Театра на Таганке: «Фестиваль позволит показать глубину и красоту русского языка людям из других стран, которые его уже изучают, рассказать детям и молодежи разных стран о роли русского языка, литературы и искусства в мире, а также вдохновить на знакомство с языком великих писателей - Пушкина, Достоевского и Толстого - тех, кто только заинтересовался русской литературой».

Программа фестиваля включает в себя проведение конкурса и специальных мероприятий, среди которых образовательно-просветительские вебинары на тему о том, как ставить русскую классику и дискуссии об изменении восприятия русского культурного кода сквозь призму синтетического искусства.

Конкурс будет проводиться среди театральных коллективов с участниками в возрасте от 12 до 22 лет. Всего в конкурсе примут участие артисты и коллективы из десяти стран мира. В их числе участники из Беларуси, Казахстана, Армении, Азербайджана, Болгарии, Германии, Польши, Великобритании, Латвии и Литвы. Как отмечают организаторы фестиваля «Русская Авансцена 2021», к участию в конкурсе допускаются как профессиональные, так и любительские творческие коллективы.

Организационный комитет и жюри конкурса отберут не менее двадцати театральных постановок до 26 ноября 2021 года. В рамках конкурса предусмотрено открытое голосование - свою оценку видеоспектаклям смогут дать посетители официального веб-сайта фестиваля.

Жюри будет рассматривать видеозаписи постановок по произведения русских и российских писателей и оценивать работы в 4 номинациях: «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное сопровождение», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль». Победителей объявят во время церемонии награждения 30 ноября на сайте онлайн-фестиваля.

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