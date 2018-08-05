И все-таки расстраиваться в таких случаях не нужно. Ведь, как уверяют в автосервисах, покраски кузова можно избежать. Да еще и деньги на ремонт сэкономить, если пройти обучение удалению вмятин. Лучше воспринимается полностью перекрашенный автомобиль, чем машина в родном окрасе, но с недочетами по кузову в виде сколов и царапин. Объяснение простое: авто с восстановленным лакокрасочным покрытием внешне выглядит привлекательнее и создает впечатление более качественного. На самом деле вторично окрашенный автомобиль — это всегда загадка: почему красили, насколько качественно был выполнен ремонт, есть ли шпаклевка под краской? Если вы не специалист, то ответы на эти вопросы появятся примерно через один—два года, когда лак начнет предательски слезать, а шпаклевка трескаться. Еще сложнее будет отличить окрашивание из-за незначительных повреждений кузова от окрашивания в связи с крупным ДТП. В основном такие вмятины получают на парковках. И таких водителей римерно 50 %. Кто-то неудачно открыл дверь и задел чужую машину, либо просто притерся. И конечно, при таких повреждениях главное – сохранить родное лакокрасочное покрытие. Перед работой мастер при хорошем освещении должен тщательно осмотреть поврежденную область и под разным наклоном света проверить, нет ли других вмятин и царапин вблизи. Кстати, сложность работ зависит и от материала. Например, на новых автомобилях премиум-класса сейчас используют алюминий. По словам специалистов, в отличие от железа с ним работать гораздо сложнее. В среднем на удаление небольшой вмятины у мастера уходит 20 минут. Заказать написание дипломной работы в два клика в Харькове



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Вмятина на кузове - как деньги на ремонт сэкономить



Одна из самых распространенных неприятностей для водителей, которые тщательно следят за состоянием своего автомобиля – случайно полученная вмятина на кузове. Ч [ ... ]

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