Современная жизнь человека немыслима без использования того или иного бытового электроприбора. Отсутствие электричества в доме в течение нескольких часов доставляет ряд неудобств. А что если электричества в квартире не будет день или два? Для современного человека это неприемлемо. Такая ситуация может возникнуть при повреждении электропроводки. Хорошо, если в данном случае есть возможность оперативного вызова электрика для устранения возникшей неисправности электропроводки. В противном случае обесточение квартиры или дома может затянуться на достаточно долгое время. Для того чтобы избежать подобных негативных ситуаций необходимо иметь надежную электропроводку. Услуги электрика ее обеспечат, но как определить степень надежности электропроводки? В данной статье рассмотрим основные критерии надежности электропроводки, знание которых поможет сделать вывод о текущем состоянии электропроводки, о ее надежности. В процессе эксплуатации квартирной электропроводки возможно возникновение различных аварийных режимов работы: перегрузка (включение в сеть электроприборов, суммарная мощность которых больше максимально допустимой для линии электропроводки или электропроводки в целом), короткое замыкание (электрическое соединение фазного и нулевого провода в однофазной сети), утечка тока через поврежденную изоляцию электропроводки или бытовых электроприборов. Все вышеприведенные режимы работы приводят к повреждению электропроводки. Для того чтобы надежно защитить электропроводку от повреждений, применяются электрические защитные аппараты. Основные защитные аппараты, устанавливаемые в распределительном щитке квартиры: автоматический выключатель и устройство защитного отключения. Автоматический выключатель предназначен для защиты отдельных линий проводки, а также электропроводки в целом от повреждений в результате возникновения перегрузки или короткого замыкания. Устройство защитного отключения служит для защиты от поражения электрическим током или возгорания по причине утечки тока, как и упоминалось выше через изоляцию конструктивных элементов электропроводки, а также включаемых в сеть бытовых электроприборов. В данном случае критерием надежности электропроводки является правильный выбор номинальных данных защитных аппаратов. То есть защитные аппараты выбираются с учетом текущего состояния электропроводки, а также ее электрических параметров (состояние изоляции, контактных соединений, нагрузочная способность отдельных элементов электропроводки). Следующий критерий надежности электропроводки – соответствие нагрузочной способности электропроводки суммарной нагрузке включаемых в сеть бытовых электроприборов. В данном случае электропроводка считается надежной в том случае, если она выполнена с некоторым запасом, то есть ее нагрузочная способность на порядок выше суммарной нагрузки бытовых электроприборов. Еще один, не менее важный критерий надежности электропроводки – качество контактных соединений в главном распределительном щитке и промежуточных распределительных коробках, которые устанавливаются в комнатах квартиры (дома). Большинство повреждений электропроводки происходит из-за некачественных контактных соединений. Поэтому можно сделать вывод, что надежность электропроводки прямо пропорциональная качеству контактных соединений проводников в схеме электропроводки. Если контактные соединения проводников выполнены обычными скрутками, то они ненадежны. Скрутки со временем окисляются, нагреваются, снижается жесткость и надежность контакта, что в конечном итоге приводит к повреждению электропроводки. Если скрутка проводников дополнительно пропаяна, сварена или опрессована гильзой, то данное контактное соединение проводников считается надежным, не ухудшающее своих электрических свойств со временем. Также следует отметить возможность соединения проводников при помощи клеммников различного типа, в частности клемм WAGO, которые обеспечивают надежное контактное соединение проводников, что в свою очередь является признаком надежности электропроводки в целом. Также следует отметить такой критерий надежности электропроводки, как срок ее эксплуатации. Как правило, кабель (провод), которым выполнена разводка электропроводки, имеет определенный срок эксплуатации. По истечению рекомендуемого срока эксплуатации, данный кабель (провод) ухудшает свои свойства. Изоляция теряет эластичность, рассыпается, что в конечном итоге приводит к возникновению утечки тока или короткому замыканию. Жилы кабеля при этом могут терять свою гибкость, появляются частичные изломы жил, что приводит к значительному снижению нагрузочной способности кабеля. Также кабель той или иной линии электропроводки может быть непригодным для дальнейшей эксплуатации по причине оплавления изоляции, что проявляется из-за некачественного контактного соединения проводников и контактных разъемов одной из розеток. Если розетка менялась несколько раз, то это может привести к частичному излому проводников. Это особенно актуально для алюминиевого кабеля, который подвергается излому за значительно меньшее количество изгибов, по сравнению с медным кабелем (проводом). Кабель, жилы которого имеют подозрение на частичный излом, непригоден для эксплуатации, так как он не способен выдержать нагрузку, которая является номинальной для его сечения. Труп на мъж изплува от канал в Пловдив



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